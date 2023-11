Bitcoin a pohádka o digitálním zlatu. Proč ho (ne)mít v portfoliu | e15.cz

Cena bitcoinu se vydala nejzajímavějším směrem za poslední roky. Nejde jen o to, že se přehoupla nad pětatřicet tisíc dolarů, tedy nejvýše za poslední rok a půl. Kurz kryptoměny také začal poskakovat v úplně jiném rytmu než akciové indexy. Pokud by trend vydržel, z bitcoinu by se mohl stát ideální nástroj na rozložení rizika v investičním portfoliu. Grafy tomu zatím přejí, současný vývoj má ale hned několik možných úskalí.

Letošní rok se pro bitcoin vyvíjí v řadě ohledů stále lépe. Od začátku ledna kurz kryptoměny posílil o 100 procent, zatímco široký americký akciový index S&P 500 vzrostl o deset procent. Co je možná ještě důležitější než aktuální cena: během posledního měsíce korelace, tedy zdánlivá vzájemná souvislost mezi cenou kryptoměny a americkými akciemi prakticky přestala existovat. Vůči zlatu se v posledních týdnech chová dokonce tak, jako nikdy za posledních pět let - tedy v přímém protikladu. Pokud zlato klesá, bitcoin roste, a naopak.

Kryptoměna se chová jako investiční samorost, což oživuje úvahy o tom, že by v nynějších turbulentních časech neměla chybět v žádném investičním portfoliu. Na podobných úvahách by rády vydělaly i velké firmy. Třeba největší světový správce aktiv BlackRock. Ten chce ve Spojených státech spustit fond obchodovaný na burze (ETF), jehož hodnota by se odvíjela od ceny bitcoinů v digitální peněžence partnerské firmy. Bitcoinové ETF zatím stále čeká na povolení od regulátora, ale nálada na kryptotrhu jako by odpovídala tomu, že schválení je prakticky nevyhnutelné. I to je důvod, proč cena bitcoinu jen za měsíc říjen posílila o zhruba 30 procent.

Letošnímu prudkému zotavení bitcoinu poté, co loni padnul až na 16 tisíc dolarů, napomáhá i šéf BlackRocku Larry Fink svými pochvalnými slovy směrek ke kryptoměně. „Bitcoin mohou lidé brát jako alternativu investice do zlata coby pojistky proti inflaci a hlubokým problémům jedné země či proti devaluaci konkrétní měny. Bitcoin je mezinárodní aktivum,“ řekl nedávno Fink pro Fox Business.

Skeptik by dodal, že aktuální dění kolem kurzu kryptoměny připomíná v první řadě surfování na vlně optimismu. Fanoušci kryptoměn spekulují na to, že brzy dojde ke schválení ETF. Poptávka žene cenu bitcoinu nahoru v očekávání, že případné schválení ETF odstartuje ještě větší vlnu zájmu o bitcoin. Obojí je možné, ale rozhodně ne jisté. Kdo by ze současného dění chtěl vyvozovat dalekosáhlé závěry o tom, jak spolu souvisí vývoj akciových indexů, ceny zlata a kryptoměn, musí se podívat na dlouhodobější trendy. Ty znázorňují infografiky serveru e15, dostupné jsou za registraci (zdarma).

Kurz bitcoinu z nich vychází střídavě jako na finančních trzích zcela nezávislý živel i jako pouhá technologická akcie. Například loni dosáhla korelace mezi vývojem ceny bitcoinu a indexu technologických akcií Nasdaq nejvyšší úrovně za celé sledované období. Souviselo to s obavami z dopadů růstu sazeb ve Spojených státech. To podle očekávání negativně dopadlo převážně na růstové akcie, respektive podnítilo další úprk od rizikovějších typů investic, kam kryptoměny kvůli volatilitě nelze nezařadit.

Na druhé straně bitcoin platí za nejvýnosnější investici poslední dekády a své dlouholeté cenové rekordy překonal necelý rok poté, kdy v roce 2020 poměrně razantní „utahování zpřísňování monetární politiky“ sám podstoupil – květnový halving znamenal poloviční omezení denně nově vytěžených digitálních mincí. V době, kdy centrální banky během pandemie zasypávaly ekonomiky levnými penězi, šel bitcoin cestou stále tvrdší „měny“, čímž získal pozornost nejen mezi fanoušky.

Bitcoin versus akcie: role v portfoliu

Úvahy o významu bitcoinu v investičním portfoliu předloni výrazně podnítil americký miliardář a správce hedgeových fondů Paul Tudor Jones.

„Myšlenka, že vyšší inflace představuje dočasný fenomén, je v rozporu s tím, jak vnímám svět já,“ popsal pro CNBC Jones. Jedinou jistotou podle něj je, že chce své investice rozložit v poměru pět procent zlato, pět procent bitcoin, pět procent hotovost a pět procent komodity. Jones chápe digitální měnu v první řadě jako prostředek diverzifikace portfolia, díky němuž v dlouhodobém horizontu lépe ochrání hodnotu svého majetku.

Několikaleté čtvrtletní statistiky zachycující míru korelace mezi hodnotou bitcoinu a dalšími typy investic dávají Jonesovi za pravdu. Samostatné téma pak je, proč tedy do bitcoinu neuložit více než pět procent jmění. I v tomto případě lze odpověď hledat v infografikách.

Ale popořadě. Mezi prokazatelné výhody bitcoinu patří, že se jeho hodnota obvykle pohybuje v jiném rytmu než u akcií či zlata. Částečně jde o důsledek stále ještě relativní nezralosti bitcoinů – jejich tržní hodnota má například stále ještě hodně daleko do zlata, pro velké hráče je lehčí rozhýbat kurz jedním či druhým směrem.

Další faktor představuje mimořádná likvidita kryptoměn – obchoduje se s nimi globálně 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Na rozdíl od akciových parketů neznají kryptoburzy přestávky. Bitcoinovou síť navíc nemůže žádná korporace či stát „vypnout“.

Ve sledovaném období mezi roky 2017 a 2022 se bitcoin ukazuje jako investiční samorost, jehož cena souvisí s vývojem na ostatních trzích spíše slabě, přinejlepším středně silně. To platí i v případě vynechání mimořádných cenových výkyvů bitcoinu směrem nahoru – typicky v prosinci 2017 a v dubnu 2021, kdy cena kryptoměny rostla exponenciálně. Mírně varující ale je, že míra korelace bitcoinu a amerických indexů mezi posledním kvartálem 2020 a 2021 vzrostla. Vzestup pokračoval i v roce 2022.

Různé míry korelace Korelace vyjadřuje sílu vztahu mezi dvěma proměnnými. Nabývá hodnot 0 až 1, kde hodnota 1 znamená absolutní shodu mezi proměnnými a 0 absolutní absenci jakéhokoli vztahu. 0 až 0,3 – velmi slabý až neexistující vztah mezi proměnnými

0,3 až 0,7 – středně silný vztah

0,7 a více – velmi silný vztah Totéž platí v opačném gardu s minusovým znaménkem, kde však jde o nepřímou úměru. Korelace −0,8 a 0,8 jsou tedy stejně silné.

Investoři by nicméně raději neměli brát bitcoin, tím méně pak ostatní kryptoměny, jako zaručenou pojistku proti masivním výkyvům finančních trhů.

Kryptoměny, zlato a bezpečný přístav. Jak velký šok (ne)ustojí

Důvodem byl v březnu 2020 „koronamasakr“ na trzích, kdy kvůli přelivu pandemie do USA a strachu investorů odepsal bitcoin během dvou dnů padesát procent.

Objevila se řada názorů, že bitcoin v roli úložiště hodnoty fatálně selhal – nehledě na jeho následné zotavení. V období covidového šoku ovšem prudký pád zasáhl nejen digitální měny, ale též akcie a zlato.

Nezávislost vývoje ceny dominantní kryptoměny jednoznačně narazila na svůj limit. Ani kurz bitcoinu nedokázal vzdorovat dopadům tak mimořádné události, jako je uzávěra podstatné části světové ekonomiky.

„Bitcoin beru jako jednu z investičních alternativ. Něco jako pojištění, do kterého si člověk uloží procento či dvě čistého jmění. To pro případ katastrofálních scénářů. Bitcoin má další výhodu, že majitel si může kdekoli na světě replikovat svoje bitcoiny jen tím, že si zapamatuje heslo (seed) a má přístup ke svým penězům. Pro mě to skutečně je jako pojištění. A zároveň i ochrana proti inflaci a dobrá investice,“ popsal své vnímání kryptoměny jako „bezpečného přístavu“ původem český podnikatel v USA John Vanhara.

V případě dalšího exponenciálního zhodnocení digitálních měn by ale i relativně malá investice znamenala zajímavé výnosy. U bitcoinu nejsou výjimkou násobné zisky. Váha kryptoměny v portfoliu se tak může velmi rychle nafouknout. Pak by se ukázaly jako akutní úvahy o další diverzifikaci.

Bitcoin versus altcoiny

Kdo by chtěl zůstat jen u kryptoměn, nepomůže si. A to ani přesto že mezi nimi existují poměrně výrazné technologické rozdíly.

Zatímco bitcoin považují fanoušci kvůli zastropování počtu mincí na 21 milionů za virtuální měnu či „nejtvrdší měnu všech dob“, jak rád opakuje ekonom Saifedean Ammous, blockchain Ethereum (s virtuální měnou ether či ethereum) funguje spíše jako superpočítač. Na něm už funguje řada aplikací, který umožňuje například získat půjčku či inkasovat úroky bez nutnosti využití služeb zprostředkovatele, typicky banky.

Pokud v blízké době dojde k masivní digitalizaci a automatizaci služeb ve finančním sektoru, podle zastánců Etherea se tak stane do značné míry díky jeho technologickým možnostem. Na křivkách vzájemné cenové závislosti ale takový rozdíl patrný není. Bitcoin a kryptoměna ethereum spolu silně korelují.

Držitelům nejrozšířenější kryptoměny se proto může hodit diverzifikovat portfolio nejen prostřednictvím akcií, ale též zlata.