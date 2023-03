Z NFT projektů přežil propad trhů jeden z tisíce. Často jde jen o snahu vydělat rychle peníze | e15.cz

Investoři ve snaze vydělat, sázeli na některé projekty obrovské peníze.

A lidé mimo kryptosvět se chytali za hlavu. Jak může někdo za obrázek na blockchainu, který si může kdokoliv navíc zkopírovat a stáhnout, utrácet takové peníze? A proč jsou nejúspěšnější kolekce zrovna už zmiňované CryptoPunks nebo „znuděné opice“ z Bored Ape Yacht Clubu?

S propadem cen krypta ale přišel i výplach na trhu s NFTs. U drtivé většiny projektů se totiž ukázalo, že se jednalo jen o snahu o zkopírování výše zmíněných projektů. „Řekla bych, že ten poměr přeživších je tak tisíc ku jedné. Protože plno projektů bylo od začátku založených jen na tom „pojďme rychle vydělat peníze“,“ říká Michaela Malatin ze spolku NFT Insights, které o této technologii přišla mluvit do nové epizody podcastu KryptoSpace.

Šanci na přežití měli jen ti, za kterými stála silná komunita. Právě jako znuděné opice. Nejlevnější klubový „jpeg na blockchainu“ s opicí se dnes prodává za zhruba 108 tisíc dolarů, tedy téměř 2,4 milionu korun. A jejich majitelé si je hrdě tisknou na mikiny, chodí na společné akce a debatují o svých opicích na Discordu.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Podle Malatin nicméně neleží budoucnost jen ve sběratelských kolekcích. Využití NFTéček vidí například i v propojení se známými značkami. S technologií aktivně pracují značky jako Nike, Budweiser, Gucci a řada dalších.

„Obrovský úspěch s nimi například zaznamenalo Starbucks. Tam je vidět, že NFT fungují, pokud mají lidé rádi nějaký brand,“ říká Malatin. Americká síť kaváren vydala kolekci s dvěma tisíci tokeny minulý týden. Vyprodaly se za méně než dvacet minut.

NFTéčka tak mohou fungovat jako sběratelský kousek, postupně se také rozjíždí jako tzv. proof-of-attendence, kdy je dostanou účastníci nějaké akce, koncertu či konference.

S technologií také experimentují velké značky. Zatímco nový šéf Youtube plánuje NFT pro tvůrce obsahu brzy představit, společnost Meta s nimi po roce experimentů končí. Pod ní spadají nejpopulárnější sociální sítě Instagram a Facebook. Uživatelé si v testovacím režimu mohli NFTéčka vytvářet, vzájemně posílat nebo používat jako profilové obrázky. To nyní končí, Meta propouští tisíce lidí a celou divizi zavírá.

„Podle mého si počkají právě na to, až tu bude mnohem větší využitelnost celé technologie. Ne to, co máme teď. NFT je vlastně důkaz vlastnictví nějaké věci na blockchainu. A to, jak je dnes využíváme, je jen začátek,“ říká Malatin.

Pokud vás zajímá, co tyto případy mohou být i jaké další projekty Michaelu zaujali, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.