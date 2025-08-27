68.–75. Miroslav Kurka s rodinou
Se svým otcem založil nedlouho po revoluci Prosperita Holding, jehož oborový záběr nyní sahá od energetiky přes reality a potravinářství až po retail. Koncern zahrnuje desítky převážně českých firem, mezi něž patří například Energoaqua, České vinařské závody, výrobce pracovních oděvů Otavan Třeboň nebo Moravskoslezská obchodní akademie v Ostravě.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 64
- obory: energetika, reality, potravinářství, školství, retail
- zdroj majetku: Prosperita Holding