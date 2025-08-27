Předplatné

68.–75. Miroslav Kurka s rodinou

Se svým otcem založil nedlouho po revoluci Prosperita Holding, jehož oborový záběr nyní sahá od energetiky přes reality a potravinářství až po retail. Koncern zahrnuje desítky převážně českých firem, mezi něž patří například Energoaqua, České vinařské závody, výrobce pracovních oděvů Otavan Třeboň nebo Moravskoslezská obchodní akademie v Ostravě.

Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun

  • věk: 64
  • obory: energetika, reality, potravinářství, školství, retail
  • zdroj majetku: Prosperita Holding

