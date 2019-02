Akční nabídka od Samsungu: Prémiové QLED televizory nyní až o čtvrtinu levněji! | E15.cz

Prémiové televizory Samsung QLED jsou v rámci novoročního výprodeje k dostání za zvýhodněné ceny. Například loňské modely QE55Q8FNATXXH a QE55Q8CNATXXH o úhlopříčce 55“ ve 4K rozlišení, se 100% objemem barev, vybavené režimem Ambient nebo „neviditelným“ spojením One Invisible Connection, tak pořídíte již za 34 990 Kč.

Slevu ale můžete uplatnit i na jeden z nejlepších 4K televizorů současnosti – model Samsung QLED Ultra HD s označením QE75Q9FNATXXH a úhlopříčkou 75“.

Brousíte si zuby na špičkový televizor? Teď máte jedinečnou šanci.Autor: Samsung

Připraveno na DVB-T2

Samozřejmostí všech Samsung QLED televizorů je příjem digitálního vysílání DVB-T2 (H.265), který ve druhé polovině roku 2019 definitivně nahradí aktuální formát televizního vysílání. Budete tak mít jistotu, že starosti s přechodem na DVB-T2 se vás týkat nebudou.

Sleva na vybrané modely je platná při nákupu přes e-shop na webové stránce www.samsung.cz, ve značkových prodejnách Samsung (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové) nebo u vybraných prodejců elektroniky, např. Electroworld, Datart, Planeo, Okay, Alza, Mall, Euronics, K+B Expert, Elvia nebo Elektra Sedláček. Akce platí do 28. února 2019 nebo do vyprodání zásob.

Seznam všech modelů QLED TV zařazených do akce a jejich zvýhodněná cena: