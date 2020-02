Anglie, Skotsko a Severní Irsko chtějí omezit hlavičkování malých fotbalistů | E15.cz

Anglický fotbal je léta známý ostrými hlavičkovými souboji. Centry z křídla následované hlavičkami do sítě ale budou nejspíš k vidění stále méně často. Děti do 11 let mají podle nařízení fotbalové asociace The FA přestat snažit se trefovat balon hlavou. K doporučení se přidaly i fotbalové asociace ve Skotsku a v Severním Irsku. Zatím v tréninku, zápasy jsou povoleny.