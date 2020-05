Seriál Billions odhalil i jednu ne tolik známou a rozšířenou menšinu. Její zástupci řeší své postavení i v Česku | E15.cz

Když byla Asii Kate Dillon udělena nominace na cenu Emmy za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli, mohla si vybrat, zda chce soutěžit v kategorii herec nebo herečka. Dillon sama sebe indentifikuje jako nebinární osobu. Necítí se být ani mužem, ani ženou, mluví o sobě v množném čísle - v angličtině jako they, oni. Hvězda dříve uvedeného seriálu Orange is the new black a postupně také jedna z klíčových postav seriálu Billions, jehož pátá řada právě běží, je první nebinární osobností v americké popkulturní produkci a dává odvahu a sebevědomí dalším zástupcům této menšiny.

Orange is the new black “je” objevilo, série Billions dala další ještě větší šanci vyniknout. Dillon se v seriálu, který mapuje boj miliardáře a správce investičního fondu proti státní prokuratuře, která je mu v patách, stali postupně stále viditelnějšími. Dillon ztvárňují postavu původně tichého plachého makléře jménem Taylor Mason ve službách, pak ve vlastní firmě a pak zase ve službách onoho miliardáře.

“Pro queer publikum je důležité, kdo ztvárňuje LGBT postavu – zda se jedná jen o herce nebo herečku, kteří hrají roli gaye, lesby a tak dále, nebo jimi opravdu jsou,“ vysvětluje Veronika Hanáková, programová koordinátorka českého festivalu Mezipatra, který se zaměřuje na problematiku sexuálních menšin. V seriálu Billions je toto souznění úplné. Od roku 2015 se dnes pětatřicetiletí Dillon, byť v rodném listu žena, prezentují jako oni.

Seriál má ale podle Hanákové i svá úskalí. Přinesl podle ní pouze jednu z podob nebinárního člověka. „Existuje riziko, že se z něj postupem času stane klišovitá figura, jako se jí stala postava promiskuitního gay chlapce nebo načančané feminní trans ženy jako jediné možné podoby gay či trans lidí,“ upozorňuje.

Přestože se Dillon nakonec nechali nominovat do kategorie „herec“, která je podle nich genderově neutrálnější, otevřeně vyzvali americkou Akademii televizního uměni a věd ke zrušení hereckých kategorií podle genderu. „Kdybychom nominovali do různých kategorií na základě barvy očí, vlasů nebo barvy pleti, lidem by se to zdálo nepřijatelné a přesně tak vnímám genderové kategorie. Dnes je to nepřijatelné, zbytečné a archaické,“ řekli.

„Jediný rozdíl, kterého bychom se měli držet při udělení cen, je rozdíl ve výjimečnosti hereckého výkonu,“ dodávají k tomu Dillon.

Televizní akademii to ovšem nepřesvědčilo. Podle mluvčího Akademie se žádné změny v nominačních kategoriích zatím nechystají.

V duchu tezí Dillon ale postupují jinde. Organizátoři televizních Oscarů k této věci zdůraznili, že u nich se každý nominovaný může přihlásit do jakékoliv kategorie, bez udání důvodu. V MTV Movie & TV Awards k tématu přistoupili tak, že začali své kategorie genderově neoddělovat a udělali je tak inkluzivní pro všechny.

Snadný terč?

„Reprezentace nebinárních v médiích pomáhá lidem, kteří to cítí podobně, ale neznají správnou metodologii, pochopit, kým jsou,“ domnívá se Jamie Rose. Identifikuje se jako nebinární osoba a je členkou organizace Trans*parent, která bojuje za práva trans a nebinárních osob v ČR.

K vlastní nebinaritě dospěla prostřednictvím čtení teoretických textů věnovaných genderové problematice. „Došla jsem pak k názoru, že kategorie muž – žena ve skutečnosti nereprezentují nikoho z nás, protože neexistuje žádná charakteristika muže či ženy, kterou by všichni ženy nebo muži splňovali,“ vzpomíná.

O početnosti nebinární menšiny neexistují v Česku žádné přesné údaje. Jedním z důvodů pro to je roztříštěnost nebinární komunity, která zahrnuje celé spektrum lidí s různými postoji vůči vlastnímu genderu. „Pro některé je gender záležitost, kterou nějakým zásadním způsobem nevnímají, a tudíž nemají pocit, že se přímo s nějakým konkrétním genderem musí identifikovat. Někteří zase naopak mají pocit, že kategorie jako muž nebo žena nevystihují to, jak se cítí,“ vysvětluje Jamie Rose.

Přesný odhad počtu nebinárních lidí komplikuje i stigmatizace jejích členů. „Společenská atmosféra v ČR je vůči nebinárním lidem a samotné koncepci genderu naladěná dost negativně, tudíž být otevřeně nebinární může z daného člověka udělat poměrně snadný terč,“ dodává Rose.

Nebinární lidé musí čelit četným útokům na internetu a sociálních sítích. Rose sama nicméně předsudky - alespoň tedy ze strany blízkého okolí - nepociťuje. „Důvodem je že většina mých přátel jsou sami trans a nebo nebinární,“ říká.

Čeština na to nestačí

Na rozdíl od některých evropských zemí jako sousední Rakousko nebo Německo, kde se v kolonce pohlaví nabízí třetí možnost „různé“, český stát rozlišuje pouze muže a ženy. Hlavními problémy, se kterými se dnes nebinární Češi potýkají, jsou proto často úředního charakteru. „Přístup k úředním změnám jako jméno a pohlaví v občance a zdravotní péči v podobě operace nebo podávání hormonů je v naší společnosti vyhrazen pouze pro binární trans lidi a s nebinaritou vůbec nepočítá, ačkoliv nebinární lidé si často prochází podobnými problémy s vlastním tělem jako binární trans lidé,“ popisuje Rose.

Problém existuje i po jazykové stránce. Zatímco v angličtině se ve vztahu k nebinárním osobám často oniká, v češtině v tuto chvíli neexistuje žádný zaužívaný způsob hovořit o lidech, kteří se neidentifikují z žádným z genderů.

Hlavním důvodem je specifická gramatika češtiny často založená na rodových koncovkách. „Oproti angličtině, kde z většiny stačí nahrazení zájmena, negenderované vyjadřování v češtině by vyžadovalo komplexnější zásah do aktuálního užívání jazyka, do čehož se lidem nechce příliš pouštět,“ soudí Rose. Na jednotném užívání termínů se ostatně neshoduje ani samotná nebinární komunita. Zpravidla si každý nebinárně se cítící člověk určuje podle sebe, jak si bude říkat. Rose o sobě mluví v ženském rodě.

Jistá souvislost nebinarity má pak v současné době ještě jedno aktuální promítnutí do společnosti. Stále více párů přistupuje k výchově dítěte genderově neutrálně. Naposled například zakladatel Tesly s partnerkou zpěvačkou Grimes uvedli, že k výchově jejich nově narozeného dítěte pojmenovaného X Æ A-12 budou přistupovat tak, aby se samo až bude čas, rozhodlo, kým se cítí. “I kdyby mělo být nebinární,” uvedla Grimes. V takové výchově dítěte rodičovský pár nepřisuzuje svému potomkovi v počátcích života vůbec žádnou sexualitu.