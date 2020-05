Fenomén Šachu Magnus Carlsen: Magnet pro sponzory i host u Simpsonů | E15.cz

Norská šachová hvězda Magnus Carlsen dál upevňuje pozici šachového krále. Před několika dny vyhrál nejštědřeji dotovaný online turnaj v historii a připsal si na své konto 70 tisíc dolarů (v přepočtu téměř 1,8 milionu korun). Na soupeře, jenž by jej po sedmi letech sesadil ze světového trůnu, norský fenomén stále čeká.

Devětadvacetiletý Magnus Carlsen je mistrem světa nepřetržitě od roku 2013, k tomu navíc aktuálně drží tituly i ve zrychlených tempech hry, tedy v rapidu i bleskovém šachu. To se dosud nikomu nepovedlo.

Na online turnaji nesoucím jeho jméno, který navíc pořádal na své herně chess24.com, se za nepřetržitého dohledu kamer střetlo osm nejlepších šachistů světa. Carlsen porazil ve finále Hikarua Nakamuru z USA. Celá akce byla výjimečná mimo jiné proto, že v pandemií ochromeném sportovním světě se větší akce toho času nekonala. A díky tomu se šachový turnaj dostal v podstatě na stejnou, možná dokonce vyšší vlnu zájmu než byl tyčkařský závod na dálku, tour Okolo Švýcarska pro profesionální cyklisty ovšem řízená z obýváků každého z nich a nebo závody Moto GP na online trenažerech.

Při turnaji Magnus Carlsen Invitational se ale především znovu zviditelnil sám pořadatel, který svou marketingovou značku promyšleně buduje již několik let, čímž také nabourává stereotyp vnímání šachisty jako „zamyšleného podivína“.

Carlsen živě a vtipně komunikuje na sociálních sítích, dobře vypadá, dobře se obléká. Je mimo jiné tváří populární nizozemské módní značky G-Star Raw. Jako spousta mužů jeho věku má rád běžné věci jako třeba lyžování či fotbal, dobré jídlo nebo seriál Simpsonovi.

„Carlsen je sebevědomý, ale má k tomu dobré důvody. Je mimořádně inteligentní. Hraje čestně, přestože jeho ležérní chování při hře občas působí trochu zvláštním dojmem. Vůči svým kolegům a konkurentům se chová přátelsky,“ říká nejlepší český šachista David Navara a připomíná, že Carlsen je také často ironický a provokuje soupeře. Navara se s ním nad šachovnicí potkal již desetkrát a dokonce ho jednou porazil. Šestkrát skončil souboj remízou, třikrát vyhrál Nor.

Jakási přívětivost a image normálního kluka od vedle, který jen tak mimochodem porazí v šachu kohokoliv, mu přináší nové sponzory. Podle odhadů webu chessable.com dokázal Carlsen už historicky na prize money vydělat 10 milionů dolarů, ročně pak přidává asi dva miliony dolarů od sponzorů, kam se kromě G-Star Raw řadí například norský investiční fond Arctic Securities nebo mediální dům VG. To je byznys model obvyklý v tenisu, golfu a podobně, v šachu tak rozšířený nebyl.

Zázrak z Norska

Přídomek „zázračné dítě“ si v historii šachu vysloužilo již mnoho hráčů ve velmi raném věku, Magnus Carlsen je dalším z nich. Titul velmistra získal ve věku 13 let jako sedmý nejmladší v historii, jako teenager se dokázal prosadit na největších turnajích a v roce 2010 se v 19 letech stal světovou jedničkou. Nor také stanovil rekordní výši šachového ratingu Elo, kterou před ním držel Garri Kasparov. Nyní je hodnota rekordu 2882.

Právě s Kasparovem, jenž kromě fenomenální kariéry prorazil i v politice či literatuře, je Carlsen často srovnáván i kvůli svému vlivu a přesahu mimo šachový svět. „Srovnání s Kasparovem je namístě. Když byl Carlsen malý, několikrát spolu dokonce trénovali. Traduje se historka, že spolupráce skončila, když Magnus neudělal domácí úkol, který mu Garri zadal. Později ale společné tréninky obnovili,“ říká předseda Šachového svazu ČR Martin Petr.

Když byla řeč o seriálu Simpsonovi, i tam se Carlsen objevil. Jeho zápasy vysílá norská televize živě, každý jeho tah, krok či slovo jsou pod drobnohledem.

„Když Magnus prohraje, nevymlouvá se a umí přiznat, že soupeř hrál lépe. Současný mistr světa může někdy působit namyšleně, ale spíše se jedná o logickou reakci na mimořádnou pozornost ze strany okolí. Ačkoliv by nemusel, dělá velmi mnoho pro popularizaci šachu, což jednoznačně vítám,“ potvrzuje David Navara. Jednou z mimořádně podařených Carlsenových marketingových aktivit bylo právě uspořádání zmíněného nejlépe dotovaného online turnaje v historii.

Rodák z Tønsbergu je na špici posledních několik let. Poslední duel o mistra světa vyhrál nad Američanem Fabianem Caruanou v roce 2018 ale jen těsně. Letos na podzim měl Carlsen svůj trůn obhajovat znovu, jeho vyzyvatel ale zatím není znám. Turnaj kandidátů, z nějž soupeř úřadujícího mistra svět vzchází, byl v březnu ve své asi polovině přerušen kvůli koronavirové pandemii.

Rozdíl proti ostatním? Paměť

V čem je vlastně devětadvacetiletý Nor tak výjimečný? Základem je jeho fenomenální paměť, v pěti letech prý znal hlavní města a vlajky všech zemí na světě. Nevšední talent spojil s tvrdým tréninkem a pracuje na sobě dál, i když ve světě šachu dosáhl v podstatě všeho.

„Je to univerzální hráč, který dovede hrát na vysoké úrovni libovolný typ pozice a dělá minimum chyb. Dokáže vyhrávat i zdánlivě úplně remízové pozice trpělivou hrou, hromaděním drobných výhod a čekáním na větší chyby,“ říká Navara, účastník loňského prestižního seriálu Grand Prix pro nejlepší šachisty světa.

„Partie s Magnusem Carlsenem samozřejmě nebyly snadné, ale byl to svého druhu šachový svátek a jsem rád, že jsem měl možnost se současným mistrem světa hrát tolikrát,“ říká Navara, jenž si dokonce jednou zahrál i po boku fenomenálního Nora. V roce 2004 spolu s tehdy čtrnáctiletým Magnusem nastoupili v exhibičním „souboji pohlaví“ v bleskovém šachu proti Alexandře Kostěňukové a Kateryně Lagnové z Ruska.

Je na obzoru někdo, kdo by Magnuse Carlsena mohl v nejbližších letech sesadit z trůnu šachového krále? „V nejbližších letech by se to mohlo povést nejspíše Američanu Fabianu Caruanovi nebo čínskému velmistrovi Ting Li-ženovi. Ve vzdálenější budoucnosti je tu pak mimořádně talentovaný Íránec Alireza Firúzdža, který momentálně žije ve Francii,“ věští česká jednička David Navara.

Právě šestnáctiletý Íránec Firúzdža Carlsena v polovině dubna porazil ve finále online turnaje Banter Blitz Cup. Ani ne za týden si ale Nor dopřál odvetu na svém turnaji. A vzápětí celkovým triumfem jasně vzkázal, že se ještě svého trůnu vzdávat nehodlá.