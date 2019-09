MS v basketbalu: Češi půjdou na Turky se softwarem | E15.cz

Osvětlená místnost uvnitř hotelu Ritz Carlton v Šanghaji, odpolední brífink před akcí. Hráči se usazují na svá místa a do ruky dostávají čtyřstránkový dokument o svém klíčovém soupeři – Turecku. Čtyři stránky na čtyřicetiminutovou bitvu. Kolik hodin však trvalo tento dokument vytvořit?

„No, chvíli jo,“ usmívá se jeden z asistentů trenéra Ronena Ginzburga Luboš Bartoň. Před čtyřmi lety byl ještě na palubovce na mistrovství Evropy. Teď je součástí týmu jako expert, který skautuje soupeře. Pomáhá mu v tom i další asistent Jiří Pospíšil. A na práci letos z financí ČBF získali i užitečnou novinku. Speciální počítačový software, který umí vyhodnotit získaná data z nahraných videí.

„Je to izraelská firma Scouting for you a funguje tak, že FIBA pomocí své platformy nahraje daný zápas na svůj server, lidé, které jsme si najali, ho stáhnou, nějaký trenér, expert nebo skaut ho celý otaguje a následně to funguje na jednoduchém rozhraní, kdy si pak na webové stránce rozkliknu celý zápas na jednotlivé segmenty a software mi hází jednotlivé klipy,“ vysvětluje Pospíšil.

Ať už se jedná o úspěšné či neúspěšné střely, různé akce, signály, bránění, vše je k dispozici. Vše pak doplňují i podrobné informace hráčů na palubovce jako jsou obrana, útok či charakteristika (jen do ní třeba spadá, jak daný hráč střílí, najíždí, jak střílí zády ke koši, jak je aktivní při pick and roll a tak dále). Výsledkem mohou být i grafy, diagramy… „a musím tu firmu, která nám to tagování provádí, pochválit, protože to zvládne třeba do šesti, osmi hodin,“ říká Pospíšil.