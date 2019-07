Boeingu 767 došlo palivo 12 kilometrů nad zemí. Od zázračného přistání uplynulo 36 let | E15.cz

Měl to být všední ranní let za ideálního počasí. Spoj číslo 143 společnosti Air Cananda mířil z Ottawy do Edmontonu a byl zrovna v polovině cesty. Na palubě bylo 61 pasažérů a osm členů posádky. Kapitánem byl Bob Pearson a prvním důstojníkem Maurice Quintal, oba s bohatými zkušenostmi. Stroj, kterým letěli, byl nově zakoupený Boeing 767, tehdy jedno z nejmodernějších letadel s mnoha automatickými funkcemi řízenými počítačem. A to byl kámen úrazu.

Ve výšce 12,5 km posádku upozornila varovná kontrolka, že má jedno z palivových čerpadel problém s nízkým tlakem. Důvody potíží mohly být dva, buď je čerpadlo rozbité a nebo něco horšího – dochází palivo. Počítač přitom ukazoval, že paliva je na cestu dostatek. Netrvalo však dlouho, a ozvalo se i druhé čerpadlo. Příčina byla jasná, palivo drasticky dochází a letoun musí co nejrychleji nouzově přistát.

Od cíle je dělilo dlouhých 1100 kilometrů a nepřipadalo v úvahu, že se podaří doletět až tam. Nejbližší větší letiště se nacházelo ve 200 km vzdáleném Winnipegu. Brzy se však objevil ještě větší problém – jeden ze dvou motorů úplně vysadil. Pearson byl naštěstí vycvičen k přistání i s jedním funkčním motorem, byť s tak velkým strojem zatím nikdo bez obou motorů nepřistál. Brzy navíc službu vypověděl i druhý motor a situace začala být kritická.

Díky skvělým aerodynamickým vlastnostem ale letoun doslova plachtil a pomalu sestupoval k zemi. První důstojník doporučil přistát na bližším vojenském letišti ve městečku Gimli, které znal coby bývalý armádní pilot. Před přistáním ve výšce 900 metrů se kapitán rozhodl pro nouzový a poněkud riskantní manévr, který používají piloti kluzáků – skluzu, kterým letadlo rychleji ztrácelo výšku, a přitom nezrychlilo.