Češi za hranicemi. V Dánsku hlavně s dostatkem toaletního papíru | E15.cz

Hana Spáčilová žije už skoro šest let v druhém největším dánském městě Aarhusu. Na začátku března v Dánsku rapidně vzrostl počet nakažených nemocí Covid-19. Omezující opatření přišla v polovině měsíce. "Když jsem šla jednoho dne do obchodu v nákupním centru poblíž svého bydliště, bylo všude mnohem méně lidí než obvykle a byl skoro vyprodaný toaletní papír," hlásí Spáčilová ve svědectví z této severské země. V dalším příběhu seriálu Češi za hranicemi.

Ten samý večer předsedkyně vlády oznámila první omezení. Vzdělávací instituce byly uzavřeny. Státní zaměstnanci, kteří mohli, měli pracovat z domu a to samé doporučili i ostatním. Bylo zakázáno shromažďování nad sto osob. Většina restauračních zařízení zavřela, ale některé menší podniky zůstaly otevřené.

Ze sociálních sítí a od přátel jsem se dozvěděla, že ještě ten večer byl v některých obchodech s potravinami nával a některé zboží, včetně toaletního papíru, bylo vyprodané. Ve čtvrtek jsem také potřebovala do obchodu a docela jsem se bála, co mě tam čeká. Když jsem při příchodu k nákupnímu centru viděla, že zhruba pět z šesti lidí, kteří byli nakupovat, si odnášeli toaletní papír, mé obavy se zvětšily. Ale toaletního papíru bylo dost a potravin taky.

V úterý 17. března pak vláda oznámila další omezení, teď s platností minimálně do 13. dubna. Všechna restaurační zařízení, s výjimkou take away, se měla zavřít a také všechny obchody s výjimkou potravin, lékáren a drogerií. Pracoviště, kde dochází k blízkému kontaktu se zákazníkem jako kadeřnictví, tetovací salony a podobně, jsou také zavřená. Vláda zakázala sdružování více než deseti osob. Nicméně povinné nošení roušek na veřejnosti nám nenařídili. Obchody nainstalovaly u pokladen plexiskla a ke vchodům dezinfekce na ruce. Ty jsou jinak skoro všude vyprodané.

Můžeme volně chodit do otevřených obchodů a na procházky do parků, na pláž a do lesa. Ale protože poslední dva týdny bylo velmi slunné počasí, parky, lesy a pláže jsou docela plné, skupinky většinou po dvou třech lidech jsou venku dosti časté. Dokonce jsme všichni o víkendu 21. a 22. března dostali SMS zprávu od policie, že koronavirus se šíří a měli bychom dodržovat vzdálenost a být ohleduplní, přestože svítí sluníčko – „s přáním pěkného víkendu, policie“.

Z mého pozorování se mi zdá, že to většinou lidé dodržují, ač ne všichni. Dokonce jsem viděla, jak lidé spořádaně udržovali rozestupy při čekání na zelenou na přechodu. A v obchodech, alespoň tam, kam chodím já, je zboží dost.