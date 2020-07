Drony a chytrá auta budou mít lepší orientaci. I díky Čechům | E15.cz

Češi pracují na propojení signálů z nejrůznějších typů senzorů tak, aby se autonomní dron či vůz dokázaly orientovat v situacích, kdy dojde k nečekanému výpadku navigačního signálu, hlavně pak ale v terénu se zhoršenou kvalitou příjmu navigačního signálu – třeba v horách, hlubokých lesích a podobně.

„Stávající navigace založená na GNSS neposkytuje spolehlivé výsledky za všech okolností. Vzniká tak poptávka po alternativním navigačním systému, který není závislý na kvalitě a dostupnosti signálu,“ vysvětlil technický ředitel AgentFly Technologies Milan Rollo.

Firma proto společně s ČVUT začala propojovat výstupy specializovaných kamer, systému měření vzdálenosti pomoci laserových paprsků LiDAR či klasického radaru. Zatímco AgentFly Technologies se primárně zaměřuje na integraci hardwarové části systému, ČVUT v Praze vyvíjí algoritmy, které sesbíraná data propojí.

„Máme možnost rozšířit stávající poznatky v oboru lokalizace z obrazu, hloubkových map a z prediktivního řízení pro studenty a odborné pracovníky Fakulty elektrotechnické ČVUT,“ říká k důvodům, proč se škola do vývoje zapojila, Jan Faigl z Centra umělé inteligence.

Jím vedená skupina na ČVUT pracuje na lokalizaci mobilních prostředků z obrazu palubních kamer. Například další tým má na starost integraci prediktivního řízení autonomních dronů a jejich lokalizaci z 3D lidarů.

Inžrenýři nedávno provedli také prvotní experimenty – softwarové simulace, ale také testy v reálném prostředí – zaměřené na sběr dat ze senzorů, jejich propojení a analýzu, a to u bezpilotních dronů.

Právě ty totiž kladou přísnější nároky na nízkou váhu zařízení a vyžadují adekvátní řešení s ohledem na vyšší míru přítomných vibrací.

Hotovo by mělo být koncem příštího roku. Projekt podpořila Technologická agentura ČR více než 4,5 milionu korun. Výsledky projektu by mělo být možné ihned aplikovat do průmyslového využití.