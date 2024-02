Chlouba indické železnice: Podívejte se na Maharádžův expres

Cestování vlakem má v Indii daleko více výhod než nevýhod. Sice jste vázaní na jeden dopravní prostředek, ten ale funguje mnohem efektivněji, než by se možná mohlo zdát. Cesta expresem totiž zahrnuje návštěvy mnoha indických památek, kdy na vás vlak ve stanicích počká a odjede až poté, když si prohlédnete vše, co chcete.



Do některých míst je vlak navíc nejpohodlnější dopravní prostředek: nemusíte řešit výmoly na rozbitých cestách, nebezpečné průjezdy skalními průsmyky ani to, kde zrovna natankovat.

