Chomutovské piráty dohnala minulost. Hokejový klub krachuje | E15.cz

Chomutov loni sestoupil z extraligy a po dlouholetých majitelích rodině Veverkových klub převzala skupina sedmi podnikatelů. Týmu se v druhé nejvyšší soutěži dařilo, v dlouhodobé části obsadil čtvrté místo a měl jisté čtvrtfinále play off. To však bylo po vypuknutí pandemie koronaviru zrušeno a kvůli ekonomickým problémům klub před měsícem propustil všechny hráče starší 22 let.

Vyřešit kritickou finanční situaci však tento krok Chomutovu nepomohl. "Piráti Chomutov jako akciová společnost jsou v insolvenci, konkurzu. Některé věci, které jsme z minulosti obdrželi, neplatily. Chtěli jsme mít dopředu zajištěné finance, což se ale nepovedlo. Zatím pořád chceme hledat cestu, aby se mohlo pokračovat. Nechceme to vzdát, ale teď bohužel nemůžeme říct, jestli se nám to povede, nebo ne," řekl pro iSport.cz ředitel klubu a člen spolku majitelů Adam Zwettler.

Přiznal, že na klub dopadají dluhy z minulosti. "Dobíhají nás dluhy a hlavně příjmy, které měly být údajně předjednané, tak neplatily, což byla zásadní část. Probíhají jednání s městem i partnery, ale výsledek není hotový, takže nemáme v tomhle směru co zveřejnit."

Klub stále vlastní licenci na první ligu a jednou z možností záchrany klubu může být i její prodej. "Licence je pořád zapsaná na klubové číslo. Aby ale mohla dál fungovat, je potřeba vyplatit závazky všem klubovým subjektům, což se zatím nestalo. Máme plán, že pokud ty peníze seženeme, budeme řešit platové kalendáře, aby se nastavily jiným způsobem, než doteď fungovaly. Nejde jen o dluhy hráčům za uplynulou sezonu, ale také o peníze za minulé sezony pro bývalé hráče. Minulost nás v tomhle hodně tíží," řekl Zwettler.

Ředitel klubu zároveň přiznal, že pokud by klub léto zvládl, v příští sezoně by hrál jen o udržení. "I kdyby se pokračovalo, chtěli bychom klub postavit na mladých hráčích. Ambice by nebyly vysoké, chtěli bychom to hlavně ustát a úplně nepadnout," řekl Zwettler.