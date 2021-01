Čína chystá maglev svištící rychlostí 620 kilometrů v hodině | E15.cz

Zveřejněných informací o prototypu není mnoho. Maglev má měřit 21 metrů a do běžného provozu se zapojit během tří až deseti let. „Oblast, kde prototyp testujeme, je velmi bohatá na nerostné suroviny, které ke zkouškám s magnetickým polštářem potřebujeme. To nám pomáhá urychlovat vývoj,“ prozradil He Chuan, profesor jihozápadní Jiao Tong University, která pracuje na vývoji vlaku.

Čína má nejdelší vysokorychlostní železniční síť na světě. Dosahuje 37 tisíc kilometrů. Rekordní je i co do rychlosti. Mezi Pekingem a Šanghají maglev levituje rychlostí 350 kilometrů za hodinu a na trati spojující šanghajské letiště a město dokonce rychlostí 431 kilometrů za hodinu. Maglev je nejmodernější typ vlaku, který vysoké rychlosti dosahuje díky pohybu na elektromagnetickém polštáři.

Čínská vláda chce vylepšit železniční infrastrukturu i s ohledem na blížící se zimní olympijské hry, které se budou konat za dva roky v Šanghaji. Loni už proto zprovoznila novou linku mezi městem a olympijským městečkem Čang-ťia-kchou.

Na zkušební trati zatím drží rekord Japonsko. Jeho maglev se v roce 2015 proháněl rychlostí 603 kilometrů za hodinu. Pokud se ale parametry nového čínského prototypu potvrdí, mohla by nejlidnatější země světa triumfovat i v této kategorii.