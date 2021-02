Clubhouse už nejspíš znáte. Ale kdo je jeho tvář Bomani? | E15.cz

Live podcasty, debaty pro stovky lidí, kde každý může říct, co má na srdci. Od odborných panelů o bitcoinu přes politické analýzy rozhodnutí Ústavního soudu, katovnu v hodnocení profilových fotek a tiskovky firem či politických stran až po charitu jakou je třeba projekt S dronem ve vaně na pomoc tygrům v Rusku.

Celkem pravidelně tam potkáte reklamního guru Marka Prchala, technologického evangelistu Petra Máru nebo Václava Dejčmara. „Už před Clubhousem bylo málo času, s Clubhousem už je úplně hotovo,“ říká byznysmen a filantrop, spoluzakladatel společnosti RSJ Dejčmar, který je na síti velmi aktivní.

A pak je tu Bomani. Skoro pořád. Ostatně je i v logu aplikace. Což je ve srovnání s jinými sociálními sítěmi trochu změna. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube (doplňte si další) mají svou vizuální komunikaci založenu na symbolech, písmenech. Clubhouse? Člověk, tvář.

Muž, který na Clubhouse vystupuje v hudebních improvizacích, je černošský kytarista, ale také stratég digitální prezentace hvězd, jako jsou Nicky Minaj nebo Wyclef Jean. Bomaniho start-up Lit.Spins kompletuje dárkové balíčky z vinylů a knih. Umělec rovněž pořádá hackatony zaměřené na kreativitu, dříve organizoval VIP koncerty.

With each major app update, we change our icon to spotlight one of the many incredible members of the community.



Today we celebrate the inimitable @IamBomaniX, host of the #CottonClub! On behalf of the Clubhouse community, thank you for all that you do! (📷: @TheArtHype) pic.twitter.com/k9P6gQUuNQ