Co s volným časem? 10 tipů na filmy, seriály, knížky, hry i on-line výstavy | E15.cz

Film

Udílení Českých lvů

Česká filmová a televizní akademie v sobotu večer rozdá ceny Český lev. Přímý přenos z pražského Rudolfina od 20:10 hodin odvysílá ČT1, samotné předávání se uskuteční bez diváků jen za přítomnosti nominovaných umělců. Šanci na zisk trofeje v podobě sošky Českého lva mají v 19 kategoriích tvůrci 27 nominovaných filmů a televizních děl s premiérou v roce 2020. Nejvíce nominací na Českého lva mají filmy Krajina ve stínu, Havel a Šarlatán.

Nabarvené ptáče

Po skončení přenosu udělování Českých lvů následuje na ČT1 premiéra snímku režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče natočeného podle stejnojmenného románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského z roku 1965. Drsný příběh vypráví o malém chlapci, který během druhé světové války sám putuje po východoevropském venkově. Snímek se dostal do užšího výběru deseti filmů na cenu Oscar v kategorii nejlepší cizojazyčný film za rok 2019 a do hlavní soutěže festivalu v Benátkách.

Víkendová cesta do Středozemě

Na HBO GO nově najdete kompletní trilogii Pán prstenů. Ačkoli první díl vstoupil do kin již v roce 2001, stále patří mezi nejoblíbenější a nejlépe hodnocené filmy naskrz hodnotícími portály. Hobit je na streamovací platformě ještě větší novinkou – najdete zde totiž kompletní trilogii filmů nejen ve standardní stopáži, ale i v prodloužené verzi. Místo celkem 454 minut dostanete 509 minut filmů. K tomu si přidejte 534 minut Pána prstenů a jste na 17 a půl hodinách čistého dobrodružství. Víkend ve Středozemi může začít!

Podívejte se na upoutávku HBO Go:

Seriály

Druhá řada The Morning Show

Videotéka Apple TV už před dvěma lety bodovala s dramatickým seriálem The Morning Show ze zákulisí fiktivní televizní stanice a jejího ranního vysílání. Hlavní role v divácky oceňovaném seriálu, který nyní vstoupil do druhé řady, ztvárnili Jennifer Anistonová, Reese Witherspoonová a Steve Carell.

Podívejte se na trailer Apple TV k první řadě The Morning Show:

To the Lake

Ruský příspěvek na streamovací službě Netflix. Ačkoliv není tak známý jako jiné seriály, pozornost si stoprocentně zaslouží. Postapokalyptický příběh, který se odehrává z velké části v prostředí ruské Sibiře, sleduje skupinu složenou ze dvou rodin různorodých osobností, která se snaží dostat k odlehlému jezeru a uniknout tak záhadné epidemii, která se v zemi šíří. Nic pro slabé nervy v současné době.

Podívejte se na trailer k první řadě seriálu To the Lake:

Hudba

Mňága & Ždorp – koncert Best of Na střeše

Jedni z nejvíce postižených umělců jsou muzikanti, kterým vládní opatření znemožňují živá vystoupení. Některé kapely a interpreti to alespoň částečně vyřešili tak, že hráli pro prázdné sály či ve zkušebnách a vysílali on-line. Mňága a Žďorp se dokonce během prvního lockdownu vydala na střechu hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, na které před objektivy kamer a fotoaparátů odehrála své největší hity i novější skladby. Záznam koncertu, který byl součástí projektu Kultura žije, je možné sledovat na Mall.TV.

Videohry

Humble Bundle Choice – March

Kritikou velmi kladně oceňovaný hit Control z roku 2019 zamířil do březnového předplatného serveru Humble Bundle. Doplňuje ho loňské příjemné překvapení XCOM: Chimera Squad, solidní pixel-artovka Wildfire a dalších devět her. Za 12 dolarů velmi solidní a rozmanitý balíček.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Taktické ovládání, pohledná grafika, rozumný příběh a zasazení do éry japonského šógunátu. Kdo je fanda taktických her typu Desperados či Commandos, může zavítat na platformu Steam, kde je nyní pozitivní kritikou ověnčená Shadow Tactics v 90procentní slevě za čtyři eura.

Literatura

Český New York

Spojené státy americké přilákaly v historii miliony migrantů včetně desítek tisíc lidí z území nynějšího Česka, od těch téměř či zcela neznámých až po osobnosti jako byli skladatel Gustav Mahler, pěvkyně Emma Destinová, herec Jiří Voskovec, režisér Miloš Forman či literát a výtvarník Petr Sís. Cesty českých exulantů, způsob života i udržování tradic, zapojování do tamní společnosti i místa, kam nejraději v New Yorku chodili, líčí fotografiemi bohatě vybavená kniha historika Martina Nekoly Český New York vydaná nakladatelstvím Euromedia Group.

Historie

On-line prohlídky Národního muzea

Čtyřsté výročí bitvy na Bílé hoře, historii státního symbolu českého lva, slavné české skladatele či osobnost cestovatele Archibalda V. Nováka, který před sto lety podnikl cestu na Tahiti. To vše nabízejí komentované on-line prohlídky, které v době koronavirových omezení nabízí Národní muzeum.