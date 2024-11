CSG podpoří miliony eur inovativní firmy. Klíč k úspěchu vidí v technologiích

Zatímco v případě velkorážové munice jsou zákazníkem hlavně armády NATO a Ukrajina, náboje do pušek a revolverů si většinově kupují běžní spotřebitelé pro lov, sport nebo osobní ochranu. CSG tak snížila svou závislost na velkých víceletých zakázkách pro veřejný sektor.

Michal Strnad však hraje na více šachovnicích. Ve skupině má například divizi firem leteckého průmyslu, které vyrábějí radary či vyvíjejí systémy řízení letového provozu. Jeho firma Job Air Technic provozuje největší hangár ve střední Evropě, kde opravuje letouny ­Boeing i Airbus. Drží také většinu v legendární české automobilce Tatra, jež se pyšní nejlepším těžkým terénním podvozkem na světě. Zároveň do CSG patří menší firmy s luxusními produkty. V Česku je to Elton hodinářská, výrobce hodinek PRIM, jež nosí i prezident Petr Pavel, a v Itálii Perazzi, výrobce loveckých a sportovních brokovnic.

Sto padesát milionů eur do bezpečnosti

Na začátku léta Strnadova skupina ve spolupráci s kapitálovou společností Presto Ven­tures oznámila vznik investičního fondu Presto Tech Horizons. Cílem je společně investovat do západních inovativních firem v oblasti obranných a bezpečnostních technologií, které mají využití i v civilním sektoru. Zaměřením, zkušenostmi a finančním objemem ve výši 150 milionů eur se fond okamžitě zařadil mezi největší na světě.

„Velmi dobře víme, jak těžké je výzkum a vývoj proměnit v průmyslový produkt, který se uplatní v segmentu defense, security a law enforcement, kde jsou zákazníky nejen soukromé firmy, ale i vlády a jejich organizace. Uspěli jsme díky tomu, že zvládáme jak výrobu, tak celosvětový obchod. Jsme připraveni tyto zkušenosti sdílet se začínajícími inovativními podnikateli, kteří se stanou technologickými lídry,“ říká Strnad.

V hledáčku Presto Tech Horizons jsou už nyní desítky slibných technologických projektů ze zemí NATO a spojenců. Jedná se například o AI, kybernetickou bezpečnost, robotizaci, energetiku, logistiku, aerospace nebo zdravotnictví.

Zakladatel Presto Ventures Přemysl Rubeš připomíná, že pro mladé, technologicky pokročilé společnosti je mnohdy těžké najít správného investora. „Technologické podnikatele brzdí mimo jiné složitá regulace, časová náročnost a plnění řady formálních kritérií. Pro investory je zase největší vstupní překážkou nedostupnost sektorové expertizy k vyhodnocení kvality technologie a jejího komerčního uplatnění. Cílem našeho spojení s CSG je pomáhat překonávat právě tyto bariéry a rizika,“ dodává Rubeš.

Z obchodníka v průmyslníka

Současnost CSG charakterizují nejmodernější technologie nebo její zatím nejvýznamnější akvizice, kterou je nákup 70procentního podílu v italském výrobci malorážového střeliva Fiocchi Munizioni s pobočkami v USA a Velké Británii či zamýšlené ovládnutí Kinetic Group, divize amerického obra Vista Outdoor. K byznysu této velikosti a prestiže však vedla téměř třicet let dlouhá cesta. Na jejím začátku český podnikatel Jaroslav Strnad založil v roce 1995 společnost Excalibur Army, jež obchodovala s nepotřebným vojenským materiálem a technikou.

Teprve po deseti letech, v roce 2005, získal Strnad první továrnu, bývalý Vojenský opravárenský podnik Přelouč. Rodící se skupina vstoupila i do železničního byznysu, když koupila třemošnické DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů pro metro, vlaky nebo tramvaje. Zásadním milníkem na cestě k velké průmyslové formaci byl však Strnadův vstup do kopřivnické automobilky Tatra, kterou ovládl spolu s Reném Materou. Kdysi jeden z největších zaměstnavatelů na severní Moravě se v rukou předchozích americko-indických vlastníků postupně ocitl na pokraji krachu. Po příchodu Strnada a Matery v roce 2013 se firma vrátila na své tradiční trhy po celém světě a získala také lukrativní zakázky pro českou armádu či hasiče.

Rozsáhlý kopřivnický areál nabízel další příležitosti. Důležitou kapitolou příběhu CSG je získání licence na výrobu kolových transportérů Pandur II pro východní Evropu od amerického konglomerátu General Dynamics Land Systems. Dalším partnerem ze západní Evropy je francouzská společnost Nexter Systems, která si vybrala podvozky Tatra pro kolové obrněnce Titus nebo samohybné houfnice Caesar ráže NATO. Pro titusy a caesary se rozhodla i česká armáda. Spojení s Američany a Francouzi pomohlo rychlému rozvoji společnosti Tatra Defence Vehicle, jež se stala novým závodem v kopřivnickém areálu.

Směr západní Evropa a USA

Z podnikání jednoho člověka se během let stala firemní skupina, která od roku 2016 nese název Czechoslovak Group. Ten odkazuje na značku Made in Czechoslovakia a na skutečnost, že v tomto roce ještě sídlily klíčové Strnadovy podniky v obou státech bývalé federace. V pozdějších letech i v souvislosti s expanzí do dalších zemí se čím dál častěji používá zkratka CSG. Vedle orientace na těžkou techniku reprezentovanou Excalibur Army a Tatrou Trucks se uskupení rozšiřuje také o elektrotechnickou výrobu a proniká i do oblasti letectví. Přibírá významné výrobce radarů Retia a Eldis navazující na bývalou Teslu Pardubice.

Další firmy CSG dokážou zajistit modernizace letadel a nechybí ani letecký výcvik, který Strnadovy slovenské společnosti dodávaly na zakázku od americké společnosti Raytheon pro vrtulníkové piloty Afghánské národní armády. Díky této zakázce se CSG stala jedinou soukromou firmou v Evropě vlastnící americké vrtulníky UH-60 Black Hawk. Do divize CSG Aerospace spadají i společnosti CS Soft a Atrak vyvíjející systémy řízení letového provozu nebo letecké opravny Job Air Technic.

Zároveň pokračovala expanze na Slovensku, kde skupina ovládla podniky VOP Nováky nebo ZVS. Poslední jmenovaná firma tvoří jádro výroby dělostřelecké munice ráže NATO 155 milimetrů, po níž má nyní enormní poptávku Ukrajina.

Největší byznysový počin

Dalším milníkem v historii CSG je změna vlastníka. Tím se v roce 2018 stává tehdy šestadvacetiletý Michal Strnad, syn zakladatele Jaroslava. Tento tah, nad kterým mnozí v českém byznysu kroutili hlavou, vyšel. Pro Michala Strnada nebyla CSG něčím novým. V otcových firmách byl na prvních brigádách už jako školák a postupně se čím dál více angažoval v rodinném podnikání. Procházel různými odděleními firmy a už v roce 2015 obsadil post předsedy představenstva skupiny. Když se stal o tři roky později i jejím vlastníkem, otec to okomentoval slovy, že kdo řídí, má i vlastnit. A odešel budovat na zelené louce novou průmyslovou skupinu CE Industries. Jaroslav Strnad dnes označuje předání vlastnictví, a hlavně plné zodpovědnosti za CSG synovi za svůj největší podnikatelský počin.

Italský milník

Mladý manažer přemýšlí o možnostech dalšího růstu, přičemž ví, že v Česku a na Slovensku už CSG dál neposune. Začíná se rozhlížet v západní Evropě a USA. První akvizicí je španělská Fábrica de Municiones de Granada. Jde o výrobce střelného prachu a velkorážové munice, který se pyšní možná nejdelší tradicí v Evropě. Letos oslavil sedm set let od první písemné zmínky o výrobě střelného prachu v lokalitě, kde dodnes působí. V roce 2022 přichází nákup 70procentního podílu v původně italské skupině Fiocchi, která je třetím nejvýznamnějším světovým výrobcem malorážového střeliva a opírá se o britské a americké závody. Jde o největší zahraniční investici v historii českého obranného průmyslu.

Rozšířením o Fiocchi se z CSG stává globální hráč. Doma je tento krok vnímán jako poměřování sil s Českou zbrojovkou, přesněji Colt CZ Group, druhou nejsilnější tuzemskou zbrojařskou formací.

„Akvizice většinového podílu ve Fiocchi Munizioni je zásadní milník pro celou skupinu Czechoslovak Group. Stáváme se většinovými vlastníky celosvětově významné firmy v oboru malorážové munice, která vyrábí v několika významných státech NATO,“ shrnuje Strnad. Cena transakce je neveřejná, odborníci mluví o více než deseti miliardách korun.

Michal Strnad klade důraz na nejmodernější technologie. Skupina získává většinový podíl ve společnosti Pocket Virtuality vyvíjející různé technologie pro průmysl s využitím rozšířené a virtuální reality. Ve firmě UpVision se zaměřuje na systém pro provoz dronů v civilním vzdušném prostoru.

Ukrajina jako game changer

Přestože CSG od svého vzniku nepřetržitě rostla, tento trend prudce akceleroval po vypuknutí války na Ukrajině. Skupina byla významným dodavatelem obrněných vozidel pro ukrajinskou armádu už před ruskou agresí a v únoru 2022 začala ve spolupráci s českou vládou okamžitě expedovat tanky, raketomety a samohybné houfnice. Během několika měsíců se ukázalo, že klíčovou zbraní na Ukrajině je dělostřelectvo a že spotřeba velkorážové munice překonává všechny předválečné odhady.

CSG nečekala na veřejnou podporu a začala okamžitě investovat do nárůstu výrobních kapacit. Během dvou let se Strnadovi z jeho evropských podniků podařilo vytvořit integrovaný řetězec, který zvládá celou výrobu komplexního produktu: dělostřeleckého granátu v hodnotě několika tisíc eur.

Vlastní výroba v CSG či u jejích evropských konkurentů ale nestačí pokrýt poptávku Ukrajiny a armád NATO, jež potřebují doplnit zásoby. Proto CSG využívá i své celosvětové obchodní kontakty a hraje klíčovou roli v české muniční iniciativě, v jejímž rámci různé spojenecké státy financují nákup dělostřelecké munice po celém světě.

Česká soukromá společ­nost se tak přeměnila v subjekt se strategickým významem pro bezpečnost evropské části NATO. Projevilo se to i návštěvou předsedkyně Ev­ropské komise Ursuly von der Leyenové v pražské centrále CSG letos v dubnu. Po šesti letech v čele CSG se nyní Strnad chystá posunout své průmyslové impérium na další úroveň. Jeho cílem je vybudovat velký evropský koncern, který by se vyrovnal německému Rheinmetallu z hlediska poměru tržní hodnoty podniku k zisku.

„Rheinmetallem zatím nejsme, ale doháníme ho,“ řekl nedávno majitel CSG agentuře Bloomberg. „Na to, že bych něco ze svého majetku prodal, jsem ani nepomýšlel, i když nabídky dostávám každý měsíc. Pokud bych prodal, co bych s penězi dělal? Musel bych jít a koupit něco jiného, takže k čemu by to bylo?“ ptá se dravý podnikatel.