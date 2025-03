Do kanceláří dorazil soft seating. Gauče a křesla je mění na příjemné místo

Soft seating čili měkké sezení souvisí s výrazným zdomácněním kancelářského prostředí v posledních letech. Svou roli vedle letité snahy amerických IT gigantů nabídnout vývojářům co nejpohodlnější pracoviště, aby pokud možno nechodili vůbec domů, sehrála i nedávná pandemie koronaviru. Nejeden zaměstnanec vlivem home officu zpohodlněl a vyžaduje víc než jen strohé vybavení.

Stůl a židle? Nic lepšího nemáte?

Stoupající oblibu soft seatingu potvrzují také přední tuzemští výrobci kancelářského nábytku. „Už to dávno není jenom stůl a židle, pracovní prostory jsou čím dál víc podobné třeba hotelu nebo obýváku,“ popisuje marketingový specialista Jakub Huráb ze společnosti LD Seating, jednoho z tuzemských výrobců kancelářského nábytku. Podle Hurába jsou za soft seating zaměstnavatelé dokonce ochotní utratit při vybavování kanceláře víc peněz než za klasické pracovní židle. Po nich v současné době taková poptávka není.

Stejnou zkušenost má také další český výrobce Rim. V posledních pěti letech se proto primárně zaměřuje právě na „měkké sezení“ a vymýšlí nové produkty z této kategorie. „Na mezinárodním veletrhu Orgatec v říjnu minulého roku jsme představili dokonce šest nových kolekcí výrobků, z nichž čtyři jsou v prodeji od února a dvě jsou ve fázi finálních prototypů,“ uvádí obchodní ředitel Rimu Jakub Barcuch.

Novinky uvádí na trh i LD Seating. „V poslední době to byla například série modulárního sezení. To se dá skládat do nejrůznějších sestav. Může to být lavice, křeslo nebo rohová sestava,“ vysvětluje Huráb. Firma se v budoucnu chystá začít využívat novou technologii vstřikovaných pěn, s jejíž pomocí lze vytvářet také složité tvary sedaček. Směrem k udržitelnosti chce vykročit využitím přírodních materiálů. Z nich vyrobené sedací soupravy mají být poté, co doslouží, snadněji recyklovatelné.

Vlna soft seatingu se nevyhnula ani známé české nábytkářské firmě TON, známé především nábytkem z ohýbaného dřeva s více než staletou tradicí. „Aktuálně jde o patnáct procent našeho portfolia. I zde se ale posouváme a mnoho našich modelů dnes nabízíme také v čalouněných verzích,“ říká generální ředitel společnosti Milan Dostalík. V blízké době má TON v plánu uvést na trh další novinky z „měkkého“ segmentu.

Tvrdší znamená zdravější

Softseatingové sedací soupravy v kancelářích by měly vykazovat určité specifické prvky, jak popisuje Roman Vrtiška z architektonického studia Vrtiška & Žák, které spolupracuje i se společností Rim. „Podstatná je třeba elektrifikace, aby člověk při sezení nemusel odbíhat a mohl si dobít své zařízení. Dále je důležitá vysoká míra modularity a variability. Nyní třeba navrhujeme sedačku, která se za použití minima komponentů může poskládat do téměř neomezeného množství variant, a dobře se tak přizpůsobí různým prostorům a situacím,“ vysvětluje.

Se soft seatingem souvisí také správná ergonomie: Sezení musí být nejen pohodlné, ale také zdravé. „Je to jeden z nejdůležitějších parametrů. Produkty jsou veskrze z tvrdší pěny, než je tomu v privátní sféře. Zároveň jsou navrženy tak, aby člověka nutily sedět ve vzpřímenější pozici, což je vhodnější poloha pro práci i pro držení celého těla,“ říká Vrtiška.

Ať už bude kancelářský nábytek jakkoli ergonomicky dokonalý, podle rehabilitačního trenéra Radka Laciho při sedavé práci zůstává nejdůležitější nezapomínat právě na pohyb. „Z dlouhodobého hlediska je jedno, jakým způsobem sedíme, zásadní je se při práci hýbat. Krátkodobě ovšem správná židle může pomoci, abychom se tolik nekřivili a nebolela nás záda. Základní pravidlo je však naprosto jednoduché: Nepohyb je potřeba kompenzovat pohybem,“ opakuje Laci starou známou radu, na kterou spousta „kancelářských krys“ ráda zapomíná. Připomeňme si: Důležitá je častá změna pozice a pravidelné pauzy. Stačí třeba jen jednou za pár minut udělat několik dřepů.

Měkký západ

Rim, LD Seating i TON patří k největším českým výrobcům soft seatingu a obecně sedacího nábytku všeho druhu. Z hlediska hospodářských výsledků jdou tržby všech tří společností do stamilionů. Rim vykázal od dubna 2023 do března minulého roku obrat téměř 370 milionů korun, LD Seating zakončil rok 2023 s výsledkem přes 400 milionů korun a TON dosáhl ve stejném roce více než 650 milionů.

Primárně se všechny zaměřují na export. Do zahraničí posílají převážnou část svého zboží a etablovaly se na většině evropských trhů. Míří ale i mimo Evropu, například Rim se momentálně snaží o expanzi do Indie a byznys rozjíždí také ve Spojených státech. Při svých zahraničních výbojích výrobci zjišťují, že soft seating má i svá kulturní omezení. „Trend je to sice celoevropský, ale na Západě je určitě silnější než na Východě,“ říká Huráb z LD Seating a přidává vysvětlení: „Odtamtud přišel a tam je tedy i silněji zakořeněný.“