Euro 2021: Kdy hrají Češi? Program, skupiny a soupiska | E15.cz

Po úterní vítězné generálce s Albánií (3:1) měl český celek ve středu volnější den bez tréninku. Ve čtvrtek už zahájil finální přípravu na šampionát. Přípravu absolvovalo mužstvo v kompletním složení, tedy všech 26 nominovaných hráčů.

Kdy hrají Češi na EURO 2021?

Šilhavého výběr na Euru bez Dočkala i Kúdely

V závěrečné šestadvacetičlenné nominaci českého týmu nakonec chybí bývalý kapitán fotbalové reprezentace Bořek Dočkal. Trenér Jaroslav Šilhavý se kvůli trestu od UEFA ze zápasu Rangers FC - SK Slavia Praha musí obejít i bez Ondřeje Kúdely.

24 týmů v jedenácti zemích po celé Evropě

Původně mělo Euro 2021 hostit 12 stadionů a měst, kvůli koronavirovým restrikcím o pořadatelství ale přišly Bilbao a Dublin. Bilbao nahradila Sevilla, zápasy původně pránované pro Dublin se odehrají v Petrohradu. Z pohledu cestování byl k českému týmu los poměrně milosrdný, protože všechny zápasy odehraje na Britských ostrovech.

Krátce před turnajem se však reprezentace rozhodla, že kvůli koronavirovým opatřením ve Skotsku a Anglii bude na všechna utkání létat z Prahy. Skotské úřady nerespektují protokol UEFA a i v případě pouze jediného pozitivního testu na koronavirus hrozí karanténa celého mužstva. Na český výběr tak jen v základní skupině čeká přes 7 000 km, čímž se okamžitě zařadil mezi týmy, které toho během bojů v základních skupinách nacestují nejvíce. Mezi zápasy budou svěřenci Jaroslava Šilhavého trénovat na Strahově.

Všech 24 kvalifikovaných týmů je rozděleno do šesti skupin po čtyřech týmech, do vyřazovací fáze postupují z každé skupiny dva nejlepší týmy a čtyři nejlepší týmy na 3. místech. Koho mohou čeští fotbalisté potkat v osmifinále, to si prohlédněte v pavouku Euro 2021.

Jak dopadnou na EURO 2021 Češi?