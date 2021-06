Začíná miliardové Euro, první velká sportovní akce v době pandemie | E15.cz

V evropském fotbale se v posledních letech točí enormní finanční obnosy a nynější mistrovství tento trend věrně kopíruje. Na Euru se nehraje jen o nesmrtelnost díky nezapomenutelným výkonům, ale také o štědré finanční bonusy, které bobtnají s každým dalším ročníkem.

Ještě na Mistrovství Evropy ve Švédsku v roce 1992 si účastníci turnaje rozdělovali 28 milionů eur, zhruba 711 milionů korun, v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině to bylo už 196 milionů a letos částka dosahuje 329 milionů eur. Nutno podotknout, že suma měla být ještě o 42 milionů eur vyšší, ale srazila ji pandemie. Za pouhou účast každý tým obdrží 9,25 milionu eur. Pokud by potenciální vítěz porazil na cestě za trofejí všechny soupeře, bral by tučný bonus 28 milionů eur.

Euro mělo vynést miliony eur také pořadatelským zemím. Poprvé v historii se turnaj koná po celé Evropě od skotského Glasgow po ázerbájdžánské Baku. Turnaj v roce 2016 pořadatelské Francii zajistil příjem 1,2 miliardy eur při nákladech kolem 200 milionů eur.

Do země přijelo za fotbalem přes 600 tisíc turistů, kteří tam průměrně pobyli osm dnů a za každý z nich utratili 127 eur. Za letošním evropským šampionátem měly vyrazit přes dva miliony fanoušků, ale realita bude jiná.

V ideálním případě by se šampionát stal tolik potřebným oživením pro zdecimovaný evropský turismus. Nicméně kvůli koronavirovým opatřením bude turistický potenciál masové fotbalové akce značně omezen. Z jedenácti pořadatelských stadionů smějí fanoušci zcela zaplnit jen Puskás Arénu v Budapešti. Na ostatních stadionech bude zaplněno 25 až 50 procent sedaček, a navíc stále platí některá cestovní omezení.

Unie evropských fotbalových asociací UEFA, která šampionát pořádá, utržila před pěti lety ve Francii 1,93 miliardy eur, z toho 1,05 miliardy z televizních práv, které jsou tradičně největším zdrojem příjmů ve fotbale. Euro 2020 mělo do rozpočtu UEFA přinést 2,5 miliardy eur, nicméně vzhledem k tomu, že část této částky je navázaná i na prodej vstupenek, není pravděpodobné, že se podaří cíle dosáhnout.

Z velké části proto bude záležet na příjmech od sponzorů, které se v roce 2016 zvedly oproti předchozímu ročníku o 40 procent na 450 milionů eur. Největší z nich byl dánský pivovar Carlsberg s 80 miliony eur.

Ani fotbalu se nevyhnul razantní propad příjmů kvůli pandemii, podle odhadů mohlo celé odvětví přijít o devět miliard eur. Samotná UEFA vykázala za uplynulý rok snížení příjmů o 810 milionů eur a zaznamenala ztrátu 73 milionů eur při příjmech tři miliardy eur.

Turnaj začne 11. června v Římě zápasem mezi Tureckem a Itálií. Celkově se odehraje 51 zápasů a finálový souboj se bude konat 11. července na londýnském stadionu Wembley. Český výběr se ve skupině utká s Chorvatskem, Anglií a se Skotskem. V předchozích letech se na evropský šampionát kvalifikovalo šestnáct národních týmů, na Euro 2020 bude poprvé 24 výběrů.