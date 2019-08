Opakovaně použitelné kelímky nebrat. To už jsou lepší jednorázové, míní odbornice | E15.cz

„Lidé mají tendenci hrnek zapomínat a nemít ho s sebou. Ale aby se ekologická stopa související s jeho výrobou zmenšila, je naopak žádoucí používat ho častěji, než se to ve skutečnosti děje," vysvětluje v rozhovoru, na který upozornil server deníku The Independent, Woodová s tím, že spotřebitel by ho měl použít minimálně 20krát, ideálně až stokrát než skončí v koši.

Negativní dopad na přírodu totiž představují nejenom emise skleníkových plynů související s jeho výrobou, ale i plýtvání vody při jeho mytí.

Symbolem moderní kultury současné společnosti jsou i nadále kávové kelímky na jedno použití, uvedla Woodová. Znovuvyužitelné kelímky i přes nárůst popularity tvoří ve Velké Británii pouze pět procent z celkového prodeje.

Ekologičtější variantou nejsou ani jednorázové papírové kelímky. Ty navzdory proklamacím nelze recyklovat v běžných zářízeních kvůli plastovým částem. Většina z nich, v Británii se jich za rok prodá 25 milionů, tak končí na skládkách nebo ve spalovnách. Jako nejekologičtější variantu doporučuje akademička tradiční porcelán.