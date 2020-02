Norsko otevřelo svou první indoor sjezdovku | E15.cz

Na předměstí norského hlavního města Oslo vyrostla stavba, která by v minulosti v této severské zemi vzbudila pouze výsměch. V tuto chvíli jde však o realitu. Norsko kvůli stoupajícím teplotám a zhoršující se sněhové nadílce v posledních letech otevřelo svou vůbec první krytou lyžařskou sjezdovku na světě. Ta dostala název SNØ . Jedním z jejích majitelů je například i norský miliardář Stein Erik Hagen.

Výheň. I tak by se dal popsat leden nejen v severských oblastech. Podle americké Národní správy oceánů, která vede globální záznamy o teplotách, byl uplynulý měsíc nejteplejším lednem za posledních 141 let. Evropská služba pro změnu klimatu Copernicus zase uvedla, že některé oblasti v severovýchodní Evropě byly teplotně o více než šest stupňů nad průměrem lednových teplot za posledních dvacet let.

Stoupající teploty daly popud k tomu, aby Norsko – světová velmoc v zimních sportech – postavilo svou první krytou sjezdovku. Její autoři očekávají, že SNØ ve vzdálenosti pár kilometrů od centra hlavního města Osla naštíví zhruba 350 tisíc lyžařů ročně. Těm bude k dispozici svah pro lyžování o délce 500 metrů a také dva okruhy s běžkařskou stopou, dlouhé jeden a jeden a půl kilometru. Celodenní vstupenka vyjde v přepočtu na téměř 900 českých korun.

„Zima se mění více, než bychom si přáli. Stává se kratší, je méně sněhu a my na to musíme reagovat, proto jsme otevřeli SNØ,“ řekl generální ředitel Sno Morten Dybdahl.

Projekt je nápadem Olava Selvaaga, jehož rodina patří k nejzámožnějším v severském království. Mezi další podporovatele se řadí třeba norský miliardář Stein Erik Hagen. Ten patří například mezi významné akcionáře norského potravinářského koncernu Orkla. Tato firma v Česku vlastní společnosti Hamé nebo Vitana.

Odhadované náklady výstavby jsou v přepočtu 1,75 miliardy českých korun. Komplex je v provozu od poloviny ledna.