NASA slaví. Dron Ingenuity zvládl vzlétnout na povrchu planety Mars | E15.cz

Dron Ingenuity musel po oddělení od roveru Perseverance prokázat, že je schopen autonomního provozu v drsných podmínkách Marsu, kde noční teploty klesají až k mínus 90 stupňům celsia. Toto však dron úspěšně zvládl.

Vědci se proto začali sérií testů připravovat na první kontrolovaný let objektu těžšího než vzduch na cizím vesmírném tělese. Narazili však na softwarový problém, který řídící jednotce Ingenuity nedovolil přepnout stroj do „letového módu“ a zahájit vysokorychlostní test rotorů, který je před ostrým startem stroje nutný.

NASA proto navrhla dvě možná řešení. Prvním bylo mírné přizpůsobení načasování jednotlivých příkazů, které Ingenuity provádí. Druhým pak byla úprava a kompletní reinstalace řídícího softwaru helikoptéry. Ten je ale mnohokrát odzkoušený v posledních dvou letech jak na Zemi, tak na Marsu. Zasahovat do něj krátce před ostrým letem je proto podle vědců riskantní, celý proces by byl navíc zdlouhavější. Druhou možnost inženýři proto zatím zavrhli a rozhodli se pro první způsob. Pomocí něj se jim v pátek už podařilo spustit a úspěšně provést vysokorychlostní test rotorů.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG