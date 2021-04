Spojených arabských emirátů vyšlou na Měsíc lunární vozítko | E15.cz

Lunární vozítko Rašíd kompletně navrhnou odborníci Spojených arabských emirátů. Postaví je dubajské Vesmírné středisko Muhammada bin Rašída (MBRSC). Po dokončení sběru dat vozítko na Měsíci zůstane. Oproti původnímu plánu se mise uskuteční o dva roky dříve.

Doprava vozítka na lunární povrch bude pro soukromou japonskou firmu Ispace první misí tohoto druhu. Využije k tomu raketu Falcon 9 společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Ispace, která byla založena v roce 2010, si klade za cíl poskytovat komerční dopravu na Měsíc a v dlouhodobém horizontu začlenit oběžnici Země do ekonomiky planety.

Nosič SpaceX na oběžnou dráhu Měsíce dopraví přistávací modul Ispace. Ten se snese na lunární povrch, kde z něj vyjede vozítko Rašíd a zahájí průzkum.

Přistávací modul na Měsíc dopraví také zkušební baterii s pevným elektrolytem japonské společnosti NGK Spark Plug. Elektrolyty v pevné fázi jsou považovány za bezpečnější, umožňují rychlejší dobíjení a mají delší životnost.

SAE zahájily svůj národní vesmírný program v roce 2017. Prvního astronauta do vesmíru poslaly v roce 2019, když se Hazza Mansúrí přidal k posádce Mezinárodní vesmírné stanice. Tento týden země do svého vesmírného programu vybrala první astronautku, Núru Matrúšiovou. Pokud se jí po výcviku podaří dostat na kosmickou misi, mohla by se stát první Arabkou ve vesmíru.

Očekávaná měsíční mise je podle agentury Reuters součástí širšího cíle SAE vybudovat do roku 2117 kolonii na Marsu.