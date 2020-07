Hora plná pokladů. Švýcaři staví pro boháče skalní trezory | E15.cz

Švýcarsko, bašta diskrétního a bezpečného bankovnictví, rozšíří boháčům možnosti, kam uložit cennosti. Bankovní trezory by v brzké době mohly doplnit nedobytné sejfy ražené přímo do horského masivu. S nápadem ukrýt poklady do skal přichází společnost Brünig Mega Safe. Cena za „jeskynní schránku“ o velikosti garsonky startuje na 12,5 milionech korun.