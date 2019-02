Inovace, nová řešení i síť 5G změní firmy i přístup lidí k životu | E15.cz

Jak mohou mobilní operátoři přispět v blízké budoucnosti ke změně společnosti a podnikání v Česku? Kdy si budeme užívat výhod vysokorychlostní sítě 5G? A můžeme očekávat i snížení cen? Na to odpovídá v rozhovoru pro E15 Jonathan Rutherford , viceprezident pro Vodafone Business společnosti Vodafone CZ.

Jednou z nejdůležitějších věcí, která zásadně ovlivní i vývoj České republiky, jsou inovace. Co můžeme v této oblasti očekávat od Vodafonu?

Z pohledu firemních zákazníků vidíme tři velké oblasti technologických inovací. Zaprvé neustále rozšiřujeme své portfolio řešení pro internet věcí, která našim zákazníkům pomáhají lépe řídit svá aktiva, případně efektivněji spravovat své budovy a další majetek. Dále nabízíme takzvané Software Defined Networks (SDN), tedy sítě, které společnostem umožňují flexibilně a s nízkými náklady navzájem propojit několik pracovišť a přenést řadu činností do cloudu. A v neposlední řadě pokračujeme v digitalizaci zákaznické zkušenosti přes aplikaci Můj Vodafone a portál One Net Self Service.

Na inovacích spolupracujete i se startupy. Jak konkrétně?

Aktivně se zapojujeme do řady programů na podporu start-up společností a akcelerátorů jako například projektů Nápad Roku, Ment2Grow a Women’s Startup Competition, v jejichž rámci nabízíme mentoring, napojení na investory a další podporu. Dále startupům pomáháme uvádět jejich produkty na trh – z poslední doby mohu uvést společnost Spaceti, která nabízí digitální řešení pro správu budov.

Kdy se podle vašeho odhadu dočkají čeští zákazníci sítě 5G?

Živé testy technologie 5G probíhají již nějakou dobu. Poprvé jsme jí veřejnosti představili v červenci 2018 a všichni byli překvapeni její rychlostí a novými možnosti. Naše společnost očekává spuštění plně komerčních sítí 5G po roce 2020, nicméně už tento rok se objeví širší testovací provozy.

V souvislosti s postupující digitalizací se hovoří o takzvaných chytrých městech (smart cities). To nepůjde bez spolupráce s operátory. Co nabídnete v této oblasti?

V této oblasti existuje spousta aplikací a mnoho různých potřeb, ale zároveň i hodně sítí, které se mohou nějakým způsobem do provozu chytrého města zapojit. Příkladem může být naše síť úzkopásmového internetu věcí, v angličtině známé jako Narrow Band IOT. Pokrývá celé území České republiky silným signálem, který prostupuje i do těžko dostupných míst. Lze tak například umístit parkovací senzory hluboko v podzemích garážích a získávat informace o dostupné parkovací kapacitě nebo díky jiným senzorům sledovat hladinu podzemní vody a vyhodnocovat záplavovou situaci či stav potrubí. Tyto informace si pak zákazník může zobrazit díky 4G/5G síti a mobilní aplikaci ve svém chytrém telefonu. Očekáváme také, že se sítě 5G stanou v chytrém městě významnou platformou pro přenos velkých objemů dat v reálném čase, což umožní třeba provoz samořiditelných aut a zároveň budou využívány i pro přenos drobných datových balíčků z milionů snímačů a chytrých zařízení.

Od začátku ledna jste provedli rebranding služby pro firemní zákazníky na VF business. Co přesně je záměrem tohoto kroku?

V sektoru firemních zákazníků jsme si vybudovali silnou pozici, naše nabídka zahrnuje mobilní i pevné komunikační služby včetně IoT služeb. V globálním měřítku ve firemním segmentu generujeme přes 30 procent našich tržeb. Vidíme zde příležitost k rozšíření naší nabídky pro firemní zákazníky a tím jím můžeme pomoci k ještě většímu úspěchu v podnikání.

Souvisí to nějak s vaší „business sim“, která byla aktivována ke konci minulého roku a kterých je už 1,5 milionu?

Ano. Loni jsme měli úspěšný rok, přivítali jsme spoustu nových zákazníků a samozřejmě u nás zůstali věrní zákazníci, kteří našich služeb využívají již řadu let. Vodafone si velmi zakládá na prohlubování vztahu se zákazníky a plnění jejich potřeb a požadavků.

Poměrně často se objevuje diskuse o cenách mobilních operátorů u nás a v zahraničí. V cizině jsou ceny někdy nižší. Proč a může u nás dojít ke změnám?

Každý trh je do jisté míry specifický kvůli národním zákonům a národním regulátorům, i když v EU dochází i k určité harmonizaci. Při této diskusi chci upozornit, že Česko je celosvětovou jedničkou v kvalitě videa a v rámci Evropy má sedmou nejrychlejší mobilní síť. Stále více lidí používá mobilní data a podle údajů zveřejněných českým regulátorem ČTÚ ceny těchto dat postupně klesají s tím, jak se zvyšují datové balíčky v rámci tarifů. Vidíme například ale i nárůst ve využívání paušálních tarifů na hlasové volání, což není v mnoha evropských zemích obvyklé.

Zejména mladší generace mají spíše zájem o datové tarify, než o neomezené volání či posílání zpráv. Připravujete v tomto směru nové nabídky?

Již nyní máme výbornou nabídku pro zákazníky, kteří chtějí velké datové objemy, třeba tarify pro rodiny nebo malé podniky s 50 GB mobilních dat a neomezeným pevným internetem pro domácnost/kancelář za 2499 korun. Nabízíme také službu Vodafone Pass, která zákazníkovi za drobný měsíční příplatek zajišťuje neomezená data na konkrétní obsah, třeba na videa, sociální sítě nebo online hudbu.

Jaké byly hospodářské výsledky Vodafonu v Česku v minulém roce?

Na českém trhu se zaměřujeme na velké investice a nová řešení pro zákazníky. V posledním účetním roce přesáhly investice 2 miliardy korun, zatímco zisk v tomtéž období byl něco málo přes jednu miliardu (ke konci fiskálního roku 31. března 2018). Naše podnikání navíc nepřímo vytváří v mnoha menších společnostech tisíce pracovních míst.