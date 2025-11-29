Kontrola strojů Airbus se letů české společnosti Smartwings nedotkne
- Problémy airbusů dnes narušují leteckou dopravu a cestovní plány lidem po celé Asii.
- Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání k bezodkladné úpravě softwaru mohlo týkat ve světě přibližně šesti tisíc strojů A320.
- Největším provozovatelem letounů A320 je americká společnost American Airlines.
Letů největší české letecké společnosti Smartwings se mimořádná kontrola letounů Airbus nedotkne. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Společnost Smartwings má ve flotile dvě letadla typu Airbus A320, jichž by se mohla výrobcem nařízená úprava softwaru týkat, ta jsou ale dlouhodobě pronajata izraelské letecké společnosti. Na linkách české letecké společnosti tak tyto stroje nelétají.
„Lety společnosti Smartwings nejsou nijak dotčeny, provoz probíhá beze změny dle platného letového řádu,“ uvedla mluvčí. U letounů působících v Tel Avivu společnost z bezpečnostních důvodů pozastavila provoz. Smartwings je podle mluvčí v úzkém kontaktu s výrobcem. Flotila Smartwings čítá dohromady 51 letounů, většinou jde o stroje typu Boeing.
Na pražském letišti Václava Havla podle jeho mluvčí Denisy Hejtmánkové zpozdilo opatření koncernu Airbus v pátek večer jeden let společnosti Finnair do Helsinek. Ostatních letů se dané nařízení netýká, řekla mluvčí letiště.
Problémy narušují dopravu v celé Asii
Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání k bezodkladné úpravě softwaru mohlo týkat ve světě přibližně šesti tisíc letadel, což představuje přibližně třetinu flotily evropského výrobce Airbus. Problémy dopravních letadel Airbus A320 dnes narušují leteckou dopravu a cestovní plány lidem po celé Asii. Letouny Airbus A320 v Asii tvoří páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii, kde ekonomický růst umožnil cestovat letadlem milionům lidí, uvedla agentura Reuters.
Indický regulátor letecké dopravy uvedl, že problém se v zemi dotkl 338 letadel Airbus, ale že aktualizace softwaru bude dokončena do neděle. Největší indická letecká společnost IndiGo už dokončila úpravu softwaru u 143 z dvou set letadel, uvedl regulátor. Společnost Air India, která se s problémem potýká u 113 letadel, dokončila úpravu zatím u 42 strojů. Obě indické aerolinky varovaly, že jejich klienti se dnes mohou potýkat se zpožděním letů.
Největší japonská letecká společnost ANA Holdings na dnešek musela zrušit 65 letů a upozornila, že narušení jejího provozu může pokračovat i v neděli. ANA a její dceřiné společnosti, jako je Peach Aviation, provozují nejvíce letadel Airbus A320 v Japonsku. Její hlavní konkurent, společnost Japan Airlines, má převážně flotilu letadel Boeing a model A320 neprovozuje.
Také jihokorejské ministerstvo dopravy uvedlo, že upgrade softwaru u 42 letadel by měl být dokončen do nedělního rána. Tchajwanský úřad pro civilní letectví nařídil aerolinkám provést inspekce a údržbu. Odhaduje se, že zasaženy jsou zhruba dvě třetiny ze 67 letadel A320 a A321 provozovaných leteckými společnostmi na Tchaj-wanu.
První incident se stal v USA
Největším provozovatelem letounů A320 je americká společnost American Airlines, podle které 340 z celkového počtu 480 těchto letounů vyžadovalo odstranění problému.
Podle výrobce analýza nedávného incidentu odhalila, že intenzivní sluneční záření může u těchto letounů poškodit údaje důležité pro fungování letového řízení. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem.
Incidentem, který nečekanou akci spustil a o kterém se zmiňuje Airbus, je míněn let 1320 společnosti JetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo Airbus na této lince 30. října nouzově přistálo v Tampě na Floridě po problému s řízením letu a náhlém prudkém poklesu letové hladiny, což přimělo americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.