Kréta může letos nabídnout celkem nevšední atmosféru | E15.cz

Cestování do oblíbených a jindy hojně navštěvovaných destinací letos podle mnohých slibuje výjimečné zážitky. Také Kréta se, podobně jako další řecké ostrovy, v současnosti teprve probouzí do turistické sezony a může proto nabídnout celkem nevšední atmosféru. Kdo si trochu pospíší, možná ještě zažije to pravé Řecko – zemi, kde se chodí, dýchá a žije pomalu.