Festival v Cannes: Letošní ročník působí jako uspěchaná snaha o návrat do minulosti | E15.cz

Víc než rok počkal s premiérou své novinky Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun americký filmař Wes Anderson, aby mohla proběhnout na festivalu v Cannes. Umělecký šéf loni zrušené a letos o dva měsíce odložené akce Thierry Frémaux se mu za to odvděčil zařazením filmu do hlavní soutěže. Přitom snímek, který má do českých kin vstoupit v listopadu, patří ke slabším kouskům v Andersonově bohaté a populární filmografii.