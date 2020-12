Hudební recenze: Tata Bojs jsou opět ve formě | E15.cz

Tata Bojs patřili již od devadesátých let k nejvíce invenčním tuzemským hudebním skupinám, ať už se to týkalo samotných písní, videoklipů či výtvarně opulentních koncertů. Do historie se „kapela z Hanspaulky“ zapsala zejména trojicí alb Futuretro, Biorytmy a Nanoalbum, schopností přecházet od akustických písniček přes bigbít až po razantní styly jako dub či téměř hip-hop.