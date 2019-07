Hvězdami letošních Varů se staly dvě americké sousedky | E15.cz

Rodačka z New Orleans do Varů, kde se chystá i do lázní, přijela jako držitelka Zlatého glóbu, který získala za roli dusivé matky v minisérii HBO Ostré předměty. „Adora zažila drsné dětství, a to násilí si v sobě nese. Ale své postavy musíte milovat. Jakmile je začnete soudit, nikdy nenaplníte jejich potenciál,“ odpovídala na otázku, jak se jí záporné role hrají.

V rámci tzv. KVIFF Talk, moderovaného veřejného rozhovoru, letos šedesátiletá herečka kromě mnoha svých filmů jako Zelená míle, Dogville nebo Dobrou noc a hodně štěstí připomněla i své začátky. „Tři roky jsem studovala herectví na Yale, šlo o brutálně intenzivní program. Před tím jsem měla představu, že budu seriózní herečka, a najednou jsem tam dělala bláznivé věci a naučila se nebýt marnivá.“

První filmovou roli pak nejmladší z pěti dcer dostala ve filmu Neúplatní Briana de Palmy, který její part rozšířil, když zjistil, že je na mizině. Ač se ona sama nikdy nechtěla vdát ani mít děti, filmaři si ji brzy zaškatulkovali jako matku z předměstí. To změnila až role lesbické Němky na heroinu ve filmu Vrcholné umění z roku 1998. „Té ženě jsem rozuměla, i když jsme nikdy ani nekouřila trávu. A najednou mě lidi viděli jinak,“ chválila si Clarksonová.

Ve Varech uvedla snímek Řidičský průkaz, který v roce 2014 natočila se svou oblíbenou režisérkou Isabel Coixetovou. „Máme podobný životný styl, obě jsme nezávislé duše,“ vysvětlila herečka, proč si tak sednou. Slova chvály měla i pro Julianne Mooreovou, s níž si zahrála v dramatu Daleko do nebe. V Karlových Varech se herečky minuly, usměvavá oscarová vítězka Mooreová se stala miláčkem prvního víkendu festivalu.

Diváci si ji mohli užít na červeném koberci před zahájením a při úvodu dvou filmů, které natočila se svým manželem Bartem Freundlichem, novinky Až po svatbě a snímku Otisky prstů, díky němuž se pár seznámil. „V soukromí jsem dost obyčejná, mám ráda rodinný život. Na herectví miluju, že si díky němu můžete vyzkoušet všechno. Lidi mi říkají, že jsem jako herečka odvážná, ale já se ve filmu nebojím ničeho, protože se ocitnete v bezpečném, vymyšleném světě,“ svěřila se Mooreová na tiskové konferenci.

Bart Freundlich svou ženu na festival doprovodil, a pár tak často odpovídal na otázky, v čem je jejich spolupráce unikátní. „Dokážeme spolu velmi dobře komunikovat, i beze slov. Vnímáme, co se tomu druhému hodní hlavou,“ chválila si Moore. „Někdy ale pak Julianne vycítí, že jsem nervózní a myslím, že pro herce je lepší, když můžou zůstat v bublině své role,“ zmínil nevýhodu úzkého napojení Freundlich.