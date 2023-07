Colours of Ostrava za 200 milionů. Probíhá nejdražší ročník festivalu | e15.cz

Historicky nejdražší ročník festivalu Colours of Ostrava letos operuje s rozpočtem okolo 200 milionů korun. Nově návštěvníci zaplatí pouze kartou, v areálu totiž funguje čistě bezhotovostní systém. Proti tomu vystoupil jeden ze stánkařů, podle něj by pořadatel neměl mít přehled o tržbách jednotlivých prodejců. Tvrdí také, že došlo k nárůstu poplatků za provoz stánku. „Podmínky pronájmu a provozu však kopírují rostoucí náklady na straně pořadatelů,“ oponuje výkonný ředitel festivalové asociace Festas Jiří Hlinka.

Mezinárodní festival Colours of Ostrava v areálu Dolní oblasti Vítkovic probíhá poprvé od vstupu nového strategického investora, skupiny Rockaway Capital. Skupina investora Jakuba Havrlanta vlastní šedesát procent, zakladatelka a hlavní organizátorka Zlata Holušová si ponechala zbývajících čtyřicet procent.

V rozpočtu festivalu se projevil nejen nárůst cen veškerého zboží a služeb, ale i programu. „Do covidové pauzy rozpočet rostl rovnoměrně každým rokem. Pak ale nastal prudký nárůst všech položek celkového rozpočtu, zejména programu,“ popsala e15 Holušová. V loňském roce si Colours připsaly ztrátu ve výši 8,5 milionu korun, zejména kvůli dvouleté covidové pauze.

„Zásadním pro nás je nárůst honorářů a dalších nákladů spojených s vystupováním světových hvězd na festivalu. Zde se už nejedná o procentní nárůsty, ale o násobky předcovidových cen,“ dodala. Vzrůstající náklady se tak podle ní musely projevit v ceně vstupného.

K tomu, kolik investuje do festivalu Rockaway Capital, se skupina v průběhu Colours vyjadřovat nechce. Festival však podporuje i řada dalších partnerů, město Ostrava například letos přispělo dotací ve výši 6,1 milionu korun. Colours totiž podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové pomáhají reprezentovat město i region, významný je i jejich ekonomický přínos.

Zásadní investice, které představují zejména hlavní vystupující, plánují organizátoři festivalu dva roky dopředu. Nejdražší jsou letos známí headlineři letošního roku v čele s One Republic. „Velmi finančně a technicky náročné jsou i vystoupení od Burna Boy, Ellie Goulding, Macklemore a dalších,“ uvedla pro e15 před začátkem festivalu Holušová.

Na festival však Ellie Goulding nakonec nedorazila a mezeru v programu zaplnila kapela Chinaski. Dá se proto očekávat, že se Colours povede velkou část prostředků ušetřit. Na dotaz, jestli tomu tak skutečně bude, však organizátoři do vydání článku nereagovali.

Letošní festival probíhá poprvé formou bezhotovostního provozu, proti čemuž vystoupil například stánek Pálavské langoše. Nelíbilo se mu především odvození nájmu od tržeb prodejců, čemuž tak podle něj v minulosti nebylo. „Pořadatel dle našeho názoru nemá mít přehled o tržbách jednotlivých prodejců. Tento údaj považujeme za součást obchodního tajemství,“ tvrdí jeho provozovatel.

Letos se proto Colours neúčastní. „Jedním z důvodů je požadavek pořadatele platit kromě fixního nájmu, v našem případě zhruba 35 tisíc, i dvacet procent z tržeb, což by v našem případě bylo zhruba čtyřicet procent zisku,“ říká provozovatel s tím, že vlastně dopředu neví celkovou výši konečného nájmu.

„Podle našeho názoru se jedná o bezprecedentní navýšení nájmu prodejců a to se nevyhnutelně projeví v cenách jejich produktů, a v konečném důsledku to zaplatí návštěvníci festivalu,“ dodává. Původně místo toho plánoval prodávat před areálem, dokonce ho s nabídkou oslovila firma vlastnící pozemek u hlavního vstupu. Nakonec však majitel pozemku nabídku zrušil.

„Zavedení bezhotovostního systému přinese hostům festivalu zrychlení nákupů u stánků a nám organizátorům zásadně ulehčí účtování a manipulaci s hotovostí během konání festivalu,“ uvedla Holušová. Oznámení o bezhotovostním provozu se podle ní navíc setkalo s pozivitní odezvou od hostů.

Výkonný ředitel festivalové organizace Festas Jiří Hlinka přiznává, že takzvaný cashless systém je sofistikovanější variantou EET, kdy má promotér stoprocentní přehled o tržbách. Nejde však podle něj jen o finanční stránku, ale i o přehled o potenciálu jednotlivých prodejců pro další roky. „Zároveň systém umožňuje stanovit a dodržovat pevné ceny, což je důležité pro koncové návštěvníky – zákazníky,“ tvrdí Hlinka.

„Festivaly, které na cashless systém přešly už dříve, podle mých informací deklarují 20–30procentní odvod z obratu. Některé to kombinují s fixním nájmem nebo platbou za odběr médií,“ dodává Hlinka. Přiznává, že může některým provozovatelů stánků vadit například to, že tento systém umožňuje zamítat spropitné. To však podle něj lze kompenzovat jeho zakomponováním do cen, jako je běžné třeba v zahraničí.

„Celkově zavedení cashless systému vnímám jako značný progres pro ekonomiku, v tomto případě festivalový kreativní průmysl. Jde o inovaci, která narovnává podmínky a kultivuje prostředí s koncovým benefitem pro návštěvníky,“ vysvětluje Hlinka.

Podotýká také, že podmínky pronájmu a provozu kopírují rostoucí náklady na straně pořadatelů. „Obratovné nájemné, které spravedlivě může měřit jen bezhotovostní systém, je vyvážené: když se daří, vydělají obě strany. Když se nedaří, pocítí to i promotér,“ popisuje. Je podle něj také řada akcí, kde je převis zájemců stánkařů nad kapacitou.