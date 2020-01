Nejočekávanější filmy roku 2020 | E15.cz

Hvězdné komedie s ambicemi

Od 9. 1. v kinech baví hra s detektivním žánrem Na nože, v níž vraždu bohatého patriarchy s podezřelou rodinou vyšetřuje uvolněný Daniel Craig s nezvyklým akcentem. Napínavá krimi komedie napravila po Star Wars VIII image Rianu Johnsonovi a získala tři nominace na Zlatý glóbus. Novinka vtipného Novozélanďana Taiky Waititiho Králíček Jojo, kterou uvidíme od 23. 1., se ucházela o dva Glóby, měla by ale promluvit víc na Oscarech, jako vítěz divácké ceny na festivalu v Torontu. Zesměšnění hrůznosti nacistické ideologie na dojemném příběhu chlapce, který má imaginárního kamaráda Hitlera a jehož matka doma schovává Židovku, se natáčelo v Česku.

Dokumenty, na které nezapomenete

O tom, jak si Vít Klusák posvítil na online sexuální predátory mířící na dvanáctileté dívky, se mluví už dlouho. Žádná slova vás ale nepřipraví na to, co ve filmu V síti od 27. 2. uvidíte. Silný dokument plný velkých emocí odhaluje drsný svět nebezpečného egocentrismu a šovinismu. City rozvíří a šok vyvolá od 12. 3. v českých kinech i vítěz Evropské filmové ceny a oscarový kandidát Pro Samu, filmová odpověď mladé matky na otázku, proč s dcerou zůstala v Aleppu během syrské občanské války.

Epické akce slavných Britů

Sam Mendes v posledních letech sbíral ovace za svou divadelní režii (fenomenální Lehmanovu trilogii můžete 3. 2. vidět ještě díky cyklu NT Live v pražském kině Světozor), stihl ale natočit i válečný epos 1917. V něm v jediném záběru sleduje snahu dvou vojáků předat zprávu, která může zachránit stovky životů. Na drama, které získalo dva hlavní Zlaté glóby, se snáší chvála kritiky, v Česku na něj ale musím na rozdíl od většiny zemí čekat až do 27. února. Nového filmu Mendesova krajana Christophera Nolana, který má už válečný epos za sebou, se dočkáme 16. 7. Jmenuje se Tenet a půjde o akční epiku točící se kolem mezinárodní špionáže, cestování časem a evoluce!

Česká historická dramata

Světoznámá absolventka FAMU Agnieszka Hollandová po úspěšné minisérii Hořící keř natočila v Česku i svůj první film, drama Šarlatán o léčiteli Janu Mikoláškovi, který bojuje s politickými režimy i se svými démony. Snímek s Ivanem Trojanem v hlavní roli už teď zajímá zahraničí, jeho domácí premiéra je stanovená na 26. 3. První exkurz Bohdana Slámy do české historie Krajina ve stínu, příběh o soužití Čechů a Němců za druhé světové války a těsně po ní, se v kinech ukáže 3. 9.

Návrat stylových špionů

Osmého dubna se James Bond rozloučí s tváří Daniela Craiga, nakonec pod vedením režiséra Caryho Fukunagy a pod názvem Není čas zemřít. Svět bude tentokrát zachraňovat před Rami Malekem, který by podle fanouškovských teorií mohl reinkarnovat doktora No. Bondův šéf Ralph Fiennes bude od 17. 9. bojovat se zlem i v prequelu komiksových špionážních akcí The King's Man: První mise, kde se setká přímo s nejhoršími tyrany a zločinci celé historie.

Superhrdinky znovu v akci

Členka Avengers Black Widow se konečně dočkala vlastního filmu, Scarlett Johanssonová v něm od 30. 4. předvede, co bývalá vražedkyně Nataša prováděla mezi filmy Captain America: Občanská válka a Avengers: Infinity War. Členka Ligy spravedlivých Wonder Woman se 4. 6. vrátí do roku 1984, kde potká i svou mrtvou lásku. Obě akce režírovaly ženy, Wonder Woman 1984 opět Patty Jenkinsová, Black Widow Australanka Cate Shortlandová, která zatím točila jen festivalové filmy.

Životopisy českých osobností

Letos si v kině připomeneme dramatické, triumfální a barvité osudy běžce Emila Zátopka (díky Davidu Ondříčkovi, od 13. 8.) i dramatika a politika Václava Havla (díky Slávku Horákovi, od 16. 7.). Oba filmy patří mezi domácími tituly k těm neočekávanějším.

Osmdesátkoví hrdinové po letech

Tento rok se dozvíme také to, jak se má po víc než třiceti letech eso mezi piloty Maverick s tváří Toma Cruise. Snad návrat Top Gun neprošumí v půlce července kiny jako před deseti lety TRON: Legacy, za kterým stál také režisér Joseph Kosinski. Na novou kapitolu Odkaz z „původního příběhu“ Krotitelů duchů dohlížel alespoň syn jejich duchovního otce Jason Reitman, ačkoliv jeho poslední filmy u nás vyšly rovnou až na dvd. Co s Krotitely vymyslel, ukáže 9. 7.

Muzikálové hity

Na plátna se nově chystají dva divadelní muzikálové hity. Hip-hopový pohled na hispánskou čtvrť v New Yorku Život v Heights ještě dřív než Hamilton nebo Mary Poppins upozornil na talent Lina-Manuela Mirandy. U nás se bude hrát od 6. 8. Od 22. 10. si můžeme zpívat spolu s britským maturantem, který chce jít na ples v dámských šatech, že Everybody’s Talking About Jamie. A před Vánoci, tj. 17. 12., Steven Spielberg ukáže, jestli dokázal natočit legendární variaci na romanci Romea a Julie West Side Story lépe než Robert Wise v roce 1961.

Novinky Wrightů

Do kin, včetně těch českých, zavítají znovu i dva oblíbení britští režiséři jménem Wright. Edgar tři roky po akci v rytmu svého soundtracku Baby Driver, konkrétně 17. 9., nabídne hororové dobrodružství Last Night in Soho, v němž se fanynka módy záhadně ocitne v podivné verzi Londýna 60. let. Joe Wright tři roky po oscarové životopisné Nejtemnější hodině dovede už 14. 5. do kin adaptaci knihy Žena v okně, v níž agorafobička Amy Adamsová při špehování sousedů uvidí, co by vidět neměla.