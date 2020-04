Novému velkofilmu Martina Scorseseho má pomoci Apple nebo Netflix | E15.cz

Rostoucí náklady na výrobu snímku Killers of the Flower Moon režiséra Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem v hlavní roli nejspíše zapříčíní, že tradiční Scorseseho partner studio Paramount bude potřebovat finanční pomoc. Podle zpráv deníku Wall Street Journal už se Scorsese obrátil na společnosti Apple a Netflix, aby projekt spolufinancovaly. Odhadovaný rozpočet filmu je 200 milionů dolarů a dopady koronavirové krize jej možná ještě navýší.

Scorseseho tým měl oslovit ještě další holywoodská studia Universal a MGM. To by ale znamenalo převzetí projektu od Paramountu, ve spolupráci s video on demand platformami Netflix a Apple TV by šlo nejspíš o rozdělení distribučních nákladů a následných příjmů, byť sólová produkce těchto firem také není vyloučena.

K filmové adaptaci už jsou nakontraktováni Leonardo DiCaprio nebo také Robert De Niro, který ztvárnil hlavní roli ve Scorseseho posledním filmu The Irishman. Tento snímek z roku 2019 nakonec celý produkovala on-line streamovací služba Netflix, byť původně mělo jít o solo jízdu Paramountu.

Současné možné stěhování nového Scorseseho filmu k Applu by pak pro službu znamenalo vůbec největší filmový počin v její historii, upozorňuje Wall Street Journal.

Killers of the Flower Moon je adaptací literární kriminálky stejného názvu s podtitulem The Osage Murders and the Birth of the FBI. Kniha Davida Grenna popisuje vraždy původních obyvatel Oklahomy z 20. let minulého století.