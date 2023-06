OBRAZEM: Šumperák stále baví. Kdysi byl nejstavěnějším domem v Československu | e15.cz

Legendární Šumperák táhne. V Česku jich stojí stovky. Historii těchto kultovních domů mapuje kniha fotografa Tomáše Pospěcha, která před několika lety získala nominaci na cenu nejkrásnější knihu roku . Co vlastně Šumperák je a jaké souvislosti se s tímto fenoménem pojí? Pro E15.cz to popsal autor knihy.

Co je vlastně „šumperák“?

Zná ho prakticky každý. Byl to nepochybně nejstavěnější dům v Československu. Nejvíce se jich postavilo od první realizace v roce 1966 asi do poloviny sedmdesátých let, ale jeho sláva doznívala téměř až do konce osmdesátých let. Někdo ho nazýval také televizor, my jsme mu s kamarády v dětství říkali rádio, ale správné označení je rodinný dům typu V, jak jej pojmenoval jeho autor, šumperský projektant Josef Vaněk.

Dá se alespoň přibližně odhadnout, kolik jich v Česku stojí?

Odhaduje se, že se jich postavilo pět, ale možná také 20 tisíc. Jeho projektant sám měl v evidenci asi 4700 prodaných plánů. Ale když jsem domy fotografoval a bavil se s jejich stavebníky, asi jen každý čtvrtý znal pana Vaňka a koupil si od něj, nebo od obchodu Kovomat, který jej později zastupoval, brožurku a plány. Trochu méně jich je na Slovensku, ale najít se dají také v polském nebo německém příhraničí a dokonce jsme jeden objevili až v Lucembursku.

Fotogalerie českých Šumperáků

