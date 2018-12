Recenze: Aquaman vypálil rybník Marvelu | E15.cz

Od Nolanova Batmanovského eposu se studio DC Comics nedokáže pořádně najít. Jednou udělá dobrý film, třeba Strážce nebo Muže z oceli, aby to hned zkazilo, třeba filmem Batman vs. Superman či Green Lantern. Jedno však měly jejich filmy vždy společné: temnotu, syrovost a snahu o jakousi „dospělost“. V novém Aquamanovi ji však vypustili. A dopadlo to lépe, než každý zarytý fanda doufal.



V DC si totiž společně s Warner Bros. Řekli: „Proč neudělat to, co dělá Marvel?“ A výsledek je překvapivě lepší než běžný Marvel film, a může se dokonce poměřovat i s posledními Avengers, kteří byli zase pro změnu o něco temnější, jakoby pocházeli z dílny DC.

Pokud totiž běžný divák neví, že Aquaman je komiksová postava, tak celý film může považovat za povedenou dobrodružnou pohádku z Atlantidy, nad kterou zůstanou dětem oči stát, teenagerům se seběhnou sliny z nadmíry vyvedených digitálních efektů a akce, a dospělí budou žasnout, kolik za ty digitální orgie vlastně DC zaplatilo.



Jasné je totiž jedno: v Aquamanovi se nehraje na žádné přemýšlení a složité dialogy, je to naivní pohádková jízda od začátku do konce, kterou si očividně představitel Aquamana, Jason Momoa, užívá dost možná více než diváci. Kdo chce „inteligentní“ komiksárnu, může si znovu pustit Nolanova Batmana.

Ze začátku se velmi nabízí srovnání s Marvelovským třetím Thorem, kterému je film dost podobný, ale postupem času divákovi dochází, že režisér James Wan jde rozhodně mnohem dál a podává divákům nášup a nešetří kvalitními triky, které i přes své silně barevné efekty nevypadají nikdy odfláknutě a levně. Nejednou si lze zavzpomínat i na stařičkého Avatara či nedávného Valeriana, kteří se odvážili jít stejně barevnou cestou.

Aquaman již trhá rekordy v Číně jako nejúspěšnější DC film a má našlápnuto, že to samé dokáže i ve zbytku světa a hlavně v Americe. Návštěvu kina mohu s čistým srdcem doporučit jako dobrý způsob, jak před Vánoci vypnout.

PS: Ano, ani potitulková scéna nechybí.

Autor je spolupracovníkem redakce

Aquaman

(USA, 143 minut)

Režie: James Wan

Scénář: Will Beall, David Leslie Johnson-McGoldrick

Hrají: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren

Hodnocení: 70 %