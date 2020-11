Léto v Kreuzbergu je milé, dynamické a svěží | E15.cz

Nouzovému stavu se po Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava přizpůsobila další tradiční podzimní filmová akce. Jednadvacátý Queer Film Festival Mezipatra se měl původně konat v kinech v Praze a v Brně. Nyní až do 21. listopadu probíhá on-line. Na českém VOD portálu Aerovod je možné koupit permanentku na celý program, nebo jen přístup na vybraný film. V nabídce je mimo jiné snímek Léto v Kreuzbergu.

Druhý film pětatřicetileté německé režisérky Leonie Krippendorffové měl premiéru na letošním Berlinale v sekci Generation sdružující filmy o dětech a teenagerech. Přání promlouvat k duši mladých a dodávat jim sebevědomí v nelehké době dospívání je ve výsledku cítit. Stejně tak metafora o proměně housenky v motýla, z níž vychází i původní název Kokon, je divákům předložena tak, aby ji nepřehlédli. Nejen publikum ve věku hlavní hrdinky, 14leté školačky Nory, ovšem ocení, s jakou empatií a energií Krippendorffová příběh jednoho léta vypráví a s jakou přirozeností hraje Noru Lena Urzendowská.

Dnes dvacetiletá herečka dívku na prahu dospívání, která v parném létě roku 2018 zažije první menstruaci, první lásku i první zlomené srdce, zvládá přesvědčivě ve všech odstínech. Její Nora je tichá, hodná holka, která se učí orientovat v divočejším mikrokosmu své šestnáctileté sestry a k tomu zjišťuje, že ji přitahují sestřiny spolužačky.

Díky lesbickému motivu film vzala do programu po Febiofestu právě Mezipatra a s nimi spojený distribuční projekt Queer Kino, jež plánuje Léto v Kreuzbergu poslat i do běžných kin (3. 12., nebo až otevřou). Režisérka ovšem z Nořiny orientace nedělá hlavní téma, senzaci ani drama, Nořiny city jsou prostě běžnou součástí jejího dospívání, které v moderním Berlíně nikoho nepobuřují. Ne že by život místních teenagerů probíhal bez problémů, předsudky a netolerance mezi ně ale nepatří.

Léto v Kreuzbergu i přes pár svých umělých prvků představuje milý, dynamický a svěží příspěvek do oblíbeného žánru filmů o dospívání, který může pozitivně a povzbudivě zapůsobit na mladší publikum. Starší diváky pobaví i zaujme svým vhledem do života dnešních puberťáků.

Léto v Kreuzbergu

(romantické drama, Německo 2020, 95 min.)

Režie a scénář: Leonie Krippendorffová

Hrají: Lena Urzendowská, Lena Klenkeová, Jella Haaseová, Elina Vildanová Hodnocení: 70 %