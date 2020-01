Recenze: Upíří rytíř nabízí jedinečnou hru s temnotou | E15.cz

Příběh z pera Pata Millse líčí osudy nacisty Heinricha, který se po smrti na ruské frontě probudil v bizarním světě Vzkříšení, kde je na postapokaliptickém pozadí všechno obráceně. Kontinenty jsou oceány a oceány kontinenty, i když místo vody teče krev a všudypřítomné zlo je dobrem.

Tento pekelný černorudý svět obývá řada rozmanitých bytostí, které nestárnou, ale mládnou a smysl života jim dává pouze vzájemné vraždění. Čtenář se rázem ocitá na jevišti historického sci-fi hororu.

Když se do těchto kulis ještě přimotá reinkarnovaný Heinrich, který si po znovuzrození pamatuje jen to, že byl nacistou, zamilovaným do Židovky Rebeccy, kterou před jeho očima zatklo gestapo, tak pro čtenáře nastává mírně řečeno chaos. To je ovšem jen začátek.

Heinrich zemřel v mrazivém Rusku a probudil se jako upír Requiem. Více než tradičního upíra ale připomíná pitoreskní gotickometalovou postavu. Po nutném upírském výcviku a několika bitvách se pod vedením samotného Draculy rozvíjí další příběh lásky a zmaru. Znovu se totiž zjevuje Rebecca, ale na straně dobra.

Requiem je velký komiks, morbidní, v některých místech kýčovitě satanistický, ale zároveň chytrý a nekompromisní. Přesně to k „pokleslému“ žánru ale patří.