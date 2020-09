South Park se vrací. Koronavirus nebude ušetřen | E15.cz

Zkuste se schválně zeptat kohokoli ve svém okolí na to, který animovaný seriál je podle něj nejlepší. Nejspíš vám většina odpoví, že Simpsonovi. A je to správná odpověď, protože animovaná rodina ze Springfieldu patří k nejvýznamnějším popkulturním fenoménům již neuvěřitelní tři dekády, získala nespočet cen a stále si udržuje vysokou kvalitu. A jediný, kdo jí ve všech těchto disciplínách dýchá na záda, je kultovní animák South Park, nejvýznamnější satira americké, ale vlastně obecně západní společnosti, kterou mají na svědomí dva muži: Trey Parker a Matt Stone.

South Park se na obrazovkách objevuje již od roku 1997 a již za pár dnů se začne vysílat 24. sezona. A odstartuje velkolepě: hodinovým speciálem věnovaným pandemii COVID-19. Kdo zná South Park, ví, že půjde o absolutní bombu, která uplynulé měsíce plné strachu a omezování postaví na hlavu. Kdo nezná, měl by svůj přístup k této show přehodnotit, opravdu nejde o to, že tam animované postavy dětí mluví sprostě. Trey Parker a Matt Stone, jejichž jmění se odhaduje na 600 až 700 milionů dolarů (každého!), jsou totiž stejně významní a důležití, jako svého času Peter Sellers, Monty Python nebo skvadra kolem Rowana Atkinsona. A už dávno nejde jen o jedno zapadlé městečko v Coloradu, kde čtveřice dětských hrdinů nese na svých bedrech tíži celého světa.

Potkali se v Boulderu

Ačkoliv si mnozí diváci myslí, že Trey a Matt se znají od základky, jako jejich animovaná alterega Stan Marsh a Kyle Broflovski, není tomu tak. Potkali se až na univerzitě v Boulderu v Coloradu. Právě horský stát se v jejich díle často objevuje, ale pravdou je, že se tu narodil jen Trey. Matt pochází z Texasu a do Colorada se přestěhoval jako malý.

Ale jinak své kořeny oba tvůrci do postav South Parku otiskli poměrně přesně, podobně jako třeba Matt Groening využil svou rodinu jako předobraz Simpsonových. Rodiče Stana Marshe, tedy Treye, se jmenují Sharon a Randy, stejně jako rodiče Treyovi. Ostatně Randy je opravdu geolog i v občanském životě. Rodiče Kylea (tedy Matta Stonea) se také jmenují shodně se svými předobrazy, tedy Sheila a Gerald (pouze s tím rozdílem, že Gerald není právník, ale profesor ekonomie). A Kyle bojuje se svým židovstvím a těžko zvládnutelnými vlasy podobně jako Matt.

Dost rodinné anamnézy. Zajímavější jsou koníčky malých chlapců, kteří se zatím ještě neznají. Matt se věnuje hudbě a je v tom tak dobrý, až se jeho otec bojí, že by mohl vystudovat konzervatoř a „stal by se z něj muzikant a povaleč“. I proto později Matt studuje vedle filmu také něco užitečnějšího, tedy konkrétně matematiku.

To Trey je živel ne nepodobný slavným filmařům o dvě generace starším, jako byli Steven Spielberg a George Lucas, a od dětství natáčí amatérská videa. O jeho přístupu asi nejlépe vypovídá historka ze šesté třídy, kdy se přihlásil na besídku se scénkou pojmenovanou Zubař. Trey hrál titulního zubaře a jeho kamarád se stal pacientem. Scénka, kterou Trey pečlivě sepsal a zrežíroval, ukazovala, co všechno se může pokazit při běžné návštěvě u zubaře. A teklo u toho hodně umělé krve. Publikum bylo rozdělené, jako bude v pozdější Treyově kariéře ještě mnohokrát - část se dusila smíchy, část byla zhnusená a pobouřená, část plakala (tato část se jmenovala školka). Rodiče byli pozváni k řediteli a museli talent svého syna „vysvětlovat".

Trailer na pandemický speciál South Parku

Přesto se Trey i nadále věnoval svým koníčkům, které později úspěšně zúročil: kromě točení videí, která byla stále častěji parodií úspěšných mainstreamových děl, se začal věnovat psaní a orchestraci písní, především s komickým textem. Po střední škole sice nastoupil na prestižní universitu Berkeley, ale po prvním semestru odešel na veřejnou univerzitu v Boulderu, kde na praktickém semináři k filmovým studiím potkal Matta. Oba se vyznali z lásky k Monty Pythonům... a zrodilo se duo, které do velké míry promění tvář humoru.

Nocleh na hromadě špinavého prádla

South Park se na televizních obrazovkách objevil v létě 1997, tedy pár let po setkání na univerzitě. Byla to léta nesmírně tvrdá, ale také plodná a duo tu vytvořilo základ svých úspěšných děl.

Již v roce 1992 založili Trey Parker, Matt Stone a další jejich přátelé produkční společnost Avenging Conscience a pod jejími křídly vznikl animovaný kraťas Jesus vs. Frosty. Základem byla animace rozstříhaného barevného papíru, s jehož pomocí Parker a Stone vyprávěli story o Ježíši a sněhulákovi. Pod názvem Spirit of Christmas jej najdete na YouTube (i s českými titulky) a pokud si jej pustíte, uvidíte, že zde je velká část motivů, které Parker a Stone dovedou k dokonalosti v South Parku.

Ale nepředbíhejme. Dalším dílkem dvojice se stal fiktivní trailer k neexistujícímu filmu Alferd Packer: The Musical. Trailer sklidil takový úspěch, že filmaři dostali dost peněz a film skutečně natočili. Snažili se s ním prosadit na festival nezávislých filmů Sundance, ale nikdy jim prý nepřišla odpověď. Přesto uspořádali tiskovou konferenci v jednom hotelu poblíž festivalu a dostalo se jim pozornosti ve filmovém tisku i na MTV. A dokonce prodali práva. Z filmu, v tu dobu již přejmenovaném na Cannibal! The Musical, se stala kultovní záležitost a vedle toho filmového má také rušný divadelní život, protože je vyhledávaným kusem ochotnických nebo školních souborů.

Úspěch filmu byl takový, že se většina osazenstva společnosti Avenging Conscience včetně svých hlavních postav Treye a Matta přesunula do Los Angeles. A paradoxně začala éra neúspěchů. Říká se, že v LA je každá servírka či každý taxikář potenciálním hercem, scenáristou, režisérem. A něco na tom je, protože uspět do Hollywoodu jede stokrát víc lidí, než kolik jich tu reálně uspěje. Tutéž situaci prožívali právě i budoucí držitelé desítek uměleckých cen Trey a Matt. Měli příslib několika pilotů, úspěch se ale nedostavil. Ukázalo se, že ačkoli byl nějaký vlivný producent fanouškem bláznivého humoru Cannibal! The Musical, televizní svět nebyl připraven na mix formálního kýče velkých muzikálů a obsahové absurdnosti typu milostné písně, v níž se muž vyznává z lásky ke svému věrnému oři (skutečný příklad z Cannibal! The Musical).