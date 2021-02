Harry Styles: ve stopách Davida Bowieho až na vrchol | E15.cz

Myslíte si, že největšími idoly současnosti jsou lidé jako Brad Pitt, Leonardo DiCaprio nebo Idris Elba? Tak přemýšlejte dál. Těmto superhvězdám již táhne na padesátku nebo ji pokořily a mladým nemají moc co nabídnout. Prostor se tak otevírá pro hvězdy nového typu, které stvořila televize a internet, mají miliony fanoušků na sociálních sítích a trendují s ryze současnými motivy. Tedy se stíráním hranic mezi gendery, společenskou zodpovědností, morálním apelem či případně tetováním. Zkrátka současné hvězdy musejí umět lákat pozornost současného mladého publika. A když si k tomu přidáte také tunu talentu v hudbě, herectví a třeba také módní vkus 21. století, máte tu Harryho Stylese s čistým jměním kolem 80 milionů dolarů (1,7 miliardy korun).

Kluka, který nejprve neuspěl v talentové soutěži, aby se posléze stal hvězdou s chlapeckou skupinou One Direction. A když s ní dosáhl absolutního vrcholu souměřitelného s první fází Beatles (ne, opravdu se nesmějte), vydal se na sólo dráhu, kde kopíruje úspěch Davida Bowieho (ne, ani teď se nesmějte).

Nevěříte? Tak si pojďte přečíst pohádku o tom, jak se z obyčejného kluka vyrůstajícího poblíž Manchesteru stala největší hvězda současnosti, s níž chce spolupracovat doslova každý a jehož talent ocenila třeba i Stevie Nicksová z Fleetwood Mac a který v nadcházejícím klání usiluje hned o tři Grammy za své poslední album Fine Line.

Manchester, Mon Amour

Harry Styles se narodil 1. února 1994 v anglickém městě Redditch a jeho rodiče byli velkými milovníky hudby. "Otec jej krmil vyváženou dietou Beatles, Fleetwood Mac, Rolling Stones a Queen, zatímco matka byla fanynkou Shanii Twainové, Norah Jonesové a Savage Garden," popisuje Shirley Halperinová z magazínu Variety hudební pozadí Stylesova zrání. "Měli společné, že všichni jsou neuvěřitelně melodičtí," prozradil jí Styles.

Ale pro jeho kariéru bylo neméně důležité také město Manchester, které patří nejpozději od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let za líheň ostrovního zvuku. Právě tady se zrodil postpunk v podání Joy Division a následných New Order, The Smiths či Oasis. Jen pro kontext: Oasis se na vrchol dostali v roce 1994, tedy ve stejném roce, kdy se Harry Styles teprve narodil. Ale místní tepající scéna jej zasáhla, navzdory tomu, že v době, kdy ji začal vnímat, již z bratrů Gallagherových byli spíš odkecaní závisláci střídající slovní přestřelky s prohlášeními o comebacku.

"Na prvních koncertech jsem byl v Manchesteru. Je tu spousta klubů od nejmenších po velké arény. S přáteli jsme na ně chodili o víkendech a na lístky jsem si vydělával rozvážkou novin pro supermarket Co-op. Muzika je pro Manchester strašně důležitá," prozradil Styles, jehož vztah s Manchesterem je vskutku velmi pevný.

V posledních měsících tu dokonce investoval do nové koncertní haly, která by měla být v provozu od roku 2023. "Manchester si ji zaslouží. Myslím, že se tím takříkajíc uzavírá kruh, je to část mého návratu domů. Jsem na to fakt pyšný. A doufám, že mě tam někdy nechají zahrát."

Zrozen z neúspěchu

Možná si říkáte, že to je falešná skromnost, ale Stylesovy začátky mluví jinak. "Měl jsem šťastné dětství," připomíná často navzdory tomu, že se jeho rodiče rozvedli, když mu bylo sedm. Jako malý si na karaoke přístroj nahrával předělávky slavných písní. První prý byla The Girl of My Best Friend od Elvise Presleyho. Ostatně právě krále rock`n`rollu Styles označuje za jeden ze svých vzorů.

Navzdory pěknému hlasu a solidní schopnosti intonovat to na závratnou hudební kariéru u Harryho nevypadalo. Ještě v šestnácti letech pracoval na půl úvazku v pekařství W. Mandeville v městečku poblíž Manchesteru, kde s matkou, otčímem a dvěma nevlastními sourozenci bydlel.