BTS jsou větší než Beatles. Jak si Korejci podmanili svět? | E15.cz

Výčet všech nej, top a rekordů, kterých kapela BTS za sedm let aktivní kariéry dosáhla, se zdá obdivuhodný. Začněme jen drobnou ochutnávkou. BTS jsou nejprodávanější korejskou kapelou i interpretem všech dob. Jako první korejská kapela dokázali v USA prodat více než milion kusů jednoho alba, a získali tak prestižní platinovou desku (povedlo se jim to hned se dvěma deskami a třemi singly).

Jako prvním Korejcům se pak podobné certifikace podařilo dosáhnout také v Japonsku, Británii a na dalších velkých trzích. Po Beatles se stali první kapelou, které se povedlo ve Spojených státech dosáhnout první příčky žebříčku prodejů desek se čtyřmi alby za necelé dva roky.

A samozřejmě BTS patří k monstrům sociálních sítí. Ačkoli s fanouškovskou základnou kolem 22 milionů followerů jejich účty na sociálních sítích zdaleka nejsou největšími, i tak má BTS řadu prvenství včetně těch oficiálně zapsaných v Guinnessově knize rekordů. Týkají se počtu zmínek a také celkové komunikace na síti.

Kapela, jejíž název můžete číst také jako Bangtan Sonyeondan nebo Bangtan Boys, je tak obří, že její úspěch lze počítat také v podílu na HDP Jižní Koreje. V roce 2019 to představovalo 0,3 procenta. BTS ovšem podpořila zájem o korejskou kulturu obecně, z čehož těží další fenomény typu Blackpink. De facto tím navíc muzikanti lákají miliony turistů do své domoviny.

A dokonce jejich manažerská společnost Big Hit Entertainment vstoupila na burzu, kde se těší solidnímu úspěchu mezi investory poté, co úpis akcií společnost ohodnotil na částku 7,5 miliardy dolarů. BTS jsou zkrátka fenomén a není se čemu divit, že právě v roce, kdy svět čelí bezprecedentní pandemické situaci, je magazín Time označil za baviče roku (ačkoli anglický termín entertainer je přeci jen vhodnější, protože nejde jen o bohapustou zábavu).

Rychle na vrchol. Ale ne hned

BTS mohli být jedna z největších korejských hiphopových kapel všech dob. Dokonce snad i měli, protože původní idea společnosti Big Hit Entertainment v roce 2010 byla sestavit kapelu kolem talentovaného rappera vystupujícího pod přezdívkou Rap Monster nebo RM. Tomu tehdy bylo šestnáct, ale už patřil k výrazným postavám místní hudební scény. Šlo o poměrně logický krok, hip hop tehdy vládl hitparádám celého světa a vzhlédli se v něm mladí a neklidní bez rozdílu rasy i vyznání.

Během příprav debutu kapely se však šéf Big Hit Entertainment rozhodl k zásadní proměně. Spíše než ostřejší hochy s říznými hláškami a beaty chtěl mladým nabídnout hrdinu, který jim může nabídnou rameno ke spočinutí, aniž by museli cokoli říci.

Sestava kapely se proto ještě mírně proměnila a její start se odsunul o tři roky. Nakonec se BTS ustálili na sedmičlenném gangu, který se světu představil v červnu 2013, ačkoli již celých šest měsíců předem byli potenciální fanoušci bombardováni novou kapelou na sociálních sítích. Jejich první album 2 Cool 4 School vyšlo v polovině června 2013 a nezaznamenalo výraznější úspěch. První singl odstartoval v korejské hitparádě na pozici 124 a brzy z ní vypadl úplně. Další singl se do hitparády ani nedostal. Album ještě nabízelo hiphopový sound, a to dokonce spíše oldschoolový odkazující kamsi k osmdesátým a devadesátým letům, ale zároveň k epice Kanye Westa tehdejší doby.

Mimochodem, z dnešní perspektivy zní album velmi, velmi dobře, přesto ve své době propadlo a BTS na vrchol musela pomoci televize. BTS se objevili v několika show a zde se naplno projevil potenciál, který kapela a její jednotliví členové měli. Ještě v roce 2013 vydala kapela druhé album, které si již vedlo lépe a skupina se objevila v některých výročních žebříčcích jako objev roku. K velikosti, která slibovala i mezinárodní potenciál, se však kapela ještě dva roky protloukávala. Vydala další hudbu, vyrazila na koncertní šňůru. Změnu však přinesl až březen roku 2015, kdy vyšlo další EP kapely The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. Na krátké desce se představují BTS verze 2.0, která později dobude celý svět.

Oslava mládí

První nahrávky BTS kapela sama koncipovala jako hudbu pro školy. Vyjadřují zde pocity, kterým školáci běžně čelí, čemuž odpovídá i stále mírně agresivní, ale také žánrově monotónní zvuk. BTS si však uvědomili, že být mladý neznamená jen být ve škole a mít problémy. Svůj výraz (a poselství) tak posunuli na jinou úroveň a rozhodli se k oslavě "nejkrásnějšího období lidského života - mládí".

Zde musíme trochu zabrousit do korejské lingvistiky, protože korejština zná pro celý komplex těchto myšlenek a emocí jeden jediný termín Hwayangyeonhwa, který se do angličtiny zjednodušeně překládá jako "youth" (a do češtiny tedy jako mládí). Jde však o mnohovrstevnatý termín, dílem optimistický, dílem plný obav, vážící se k tomuto období.

Se změnou poselství se změnil také zvuk. BTS se vydali směrem k popu, který zůstával v korejských konturách, ale byl poučen populárními chlapeckými kapelami především z USA. Žánrově se jejich muzika rozkročila do mnoha poloh, vedle epických opusů se silnými melodiemi pro stadiony nabízejí také komornější balady, od hiphopových beatů přecházejí k rockovějším písním.

To ostatně odpovídá modernímu přístupu k pop-music, jak jej popsal hudební publicista Karel Veselý ve své knize Všechny kočky jsou šedé. Podle Veselého se v posledních desetiletích posluchači odvrátili od žánrového vnímání hudby směrem k emocím. A pokud někdo v hudbě hledá určitý pocit, je mu jedno, v jakém žánrovém balení jej nachází. BTS této potřebě jdou naproti zcela dokonale a v jejich hudbě si to své najde doslova každý.

"BTS se stali vzorem pro miliony věrných fanoušků a vůbec všechny, kteří v nich nachází nezpochybnitelné kouzlo. Není se čemu divit, vysílají pozitivní poselství víry v sebe sama, do svých skladeb vkládají poměrně složité myšlenky, sounáležitost je cítit z každého kroku jejich fantastické choreografie. Navíc se věnují charitě a všemožně pomáhají," popisuje to, čím ji konkrétně (ale i miliony jiných) přitahují BTS zpěvačka vystupující pod jménem Halsey.

Stardom

Rok 2015 se pro BTS stal zlomovým. S novým přístupem a materiálem se začaly objevovat skutečné úspěchy. EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 se prodalo 415 tisíc kopií (do té doby BTS prodávali desítky tisíc kusů nahrávek), singl I Need U se jako první nahrávka kapely dostala mezi Top 5 hitparády a také jako první jejich skladba překonala hranici 100 milionů zhlédnutí na YouTube.

Expanze BTS nabrala na neuvěřitelné akceleraci. Vyrazili na turné, postupně vystoupili na čtyřech kontinentech (vedle Asie ještě v severní a jižní Americe a v Oceánii), jejich nahrávky začaly mít úspěch v Japonsku, začala si jich všímat zahraniční média. K tomu vydávali ohromné množství muziky, kompilací, EP...

Globální průlom představovalo jejich druhé korejské album Wings inspirované románem Hermana Hesseho Demian, které vyšlo v říjnu 2016. Stalo se nejprodávanější korejskou nahrávkou roku a tím, že se prodaly skoro dva miliony kopií, se BTS oficiálně dostali do milionového klubu. Co bylo neméně důležité: o albu psala zahraniční média, a to ve značných superlativech.

"Jedná se o jednu ze zvukově i koncepčně nejambicióznějších popových desek roku," napsal v Rolling Stone Nick Murray. Magazín Fuse album zařadil do svého žebříčku nejlepších nahrávek roku. V únoru roku 2017 deska dostala nový název You Never Walk Alone a vyšla globálně. Předobjednávky patřily k nejvyšším toho měsíce na světě. Album dokonce vstoupilo do jedné z vedlejších hitparád společnosti Billboard. A kapela mohla vyrazit na své druhé světové turné, kde vystoupila před více než půl milionem fanoušků. Možná si říkáte, že ve srovnání s největšími hvězdami jde o setinovou velikost. A máte pravdu, ale ještě chvíli vydržte, "kluci" se teprve rozjíždějí, navíc bez podpory velkého globálního vydavatele či promotéra. Navíc na rozdíl od většiny obdobných popových kapel, na BTS je velmi sympatické, že si většinu hudby připravují sami a totéž platí pro texty. Přeci jen kořeny v hiphopové scéně se nezapřou.

Globální hvězdy

Na dráhu globálních celebrit se BTS vydali vydáním dalšího EP nazvaného Love Yourself: Her v září 2017. Šlo o první krátkou desku z chystané pětidílné série Love Yourself. EP se dařilo nevídaně doma i v zahraničí, skladby z něj se objevovaly také v prestižních hitparádách, deska samotná postupně rostla v rámci Billboard 200. A za pouhý rok později další díl série s podtitulem Tear již tuto hitparádu ovládl hned po vydání. Tím se BTS stali jednak prvními Korejci, kterým se nejslavnější hitparádu světa povedlo dobýt, ale také nezpochybnitelnou globální hvězdou, kterou již čeká jen růst. Nutno dodat, že během následujících necelých dvou let BTS na první příčku Billboard 200 vystřelí ještě třikrát, což se předtím podařilo jen Beatles v roce 1968.

Ostatně část rekordů, kterých kapela dosáhla (a to za pouhé tři čtyři roky), jsme si představili na začátku. Možná ještě zajímavější než číselné statistiky může být pohled na sílu fanouškovské základy, kterou dokládá následující historka z letošního června. Na jeho začátku se v reakci na akce hnutí Black Lives Matter začalo Twitterem šířit heslo #WhiteLivesMatter, které vytvořilo jedno z propagandistických hnutí napojených na neonacistickou scénu. K-popové skupiny včetně BTS a Blackpink vyzvaly fanoušky, aby využívali tohoto hesla, ale naplnili je antirasistickým poselstvím.

Stačilo pár hodin a na globálních profilech byl tento hashtag dominantně používán právě s antirasistickým poselstvím (což samozřejmě nelze říct o profilech českých, o něž však zájem z globálního hlediska nelze srovnat ani s úplnými začátky BTS). Mimochodem BTS věnovali hnutí Black Lives Matter milion dolarů.

Popularity Korejců ostatně využívá řada nadnárodních iniciativ včetně UNICEF. A sami členové jsou si vědomi síly, kterou mají ve vztahu se svými fanoušky, a snaží se jí využívat v šíření pozitivních idejí. Ve svých textech se však zároveň snaží věnovat také tématům, před nimiž se většina společnosti snaží raději zavírat oči - především duševním chorobám, úzkostem pramenících ze sociálního tlaku, společenským tématům či hledání si cesty k sobě samotnému.

Famózní rok 2020

Letošní rok měl být pro BTS završením cesty z korejského hiphopového podzemí do největších světových arén. Pandemie choroby COVID-19 samozřejmě tyto plány zcela rozmetala, přesto BTS posílili svůj status největší kapely současnosti s tím, že pokud jim někdo konkuruje, jsou to jedině krajanky Blackpink.

Nechme zaznít Raisu Brunerovou, která pro magazín Time napsala profil BTS u příležitosti jejich zvolení za baviče roku. "Jejich letošní triumf není výlučně hudební. V říjnu se jim podařilo prodat milion vstupenek na virtuální dvoudílný koncert, což se stalo asi největší událostí svého druhu. Jejich manažerská společnost v Koreji vstoupila na burzu, byla ohodnocena na miliardy dolarů, z každého člena se stal multimilionář, což se v dějinách hudebního průmyslu, kde většina zisků jde distributorovi a nikoliv tvůrci, ještě nikdy nestalo. A konečně získali také nominaci na Grammy.

Na YouTube jejich videa letos měla 13 miliard zhlédnutí a jsou tak úspěšní, že o nich manažer YouTube Kevin Meenan prohlásil, že jejich jedinou konkurencí jsou oni sami. Videoklip k písni Dynamite za 24 hodin zhlédlo 101 milionů diváků, což se ještě nikdy nikomu nepodařilo."

Ještě pořád si myslíte, že BTS jsou rychlokvašky, které můžete ignorovat? Samozřejmě je velmi pravděpodobné, že jejich rekordy překoná někdo jiný, zvláště ty na sociálních sítích a streamovacích platformách. Není však pravděpodobné, že by jen tak brzy někdo z nových hráčů dokázal ovládnout hudební svět tak komplexně, jako právě tahle sedmička z Koreje.