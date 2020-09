Výročí týdne: Před 130 lety se narodila Agatha Christie | E15.cz

Byla mistryní napínavých příběhů, fascinujících zvratů a nečekaných rozuzlení. Napsala na devadesát románů a sedmnáct divadelních her. Jejích knih se celosvětově prodalo přes tři miliardy výtisků a byly přeloženy do 103 jazyků. Řeč je pochopitelně o Agathě Christie, nej- známější spisovatelce všech dob. Dnes si připomínáme její nedožité 130. narozeniny.

Jak to všechno Agatha Christie mohla stihnout, není úplně jasné. Na vrcholu sil vydávala i čtyři knihy ročně. Trochu ve stínu pak zůstávají její divadelní hry. Přitom jedna z nich, Past na myši, drží v podstatě nepřekonatelný rekord divadelní branže, a to v délce uvádění jedné inscenace. Od premiéry v roce 1952 byla nepřetržitě uváděna až do 16. března 2020. A to za přerušení nemůže nezájem diváků, nýbrž nemoc COVID-19. Pro nedočkavce se obnovení v londýnském West Endu plánuje na říjen tohoto roku.

Christie projevovala nevšední zájem o literaturu již odmala a brzy začala sama psát. Na dětství vzpomínala ráda jako na šťastné chvíle plné radosti a porozumění. Byla dívkou z dobře zajištěných kruhů, nebyl proto problém vyrazit na studia do Paříže.

Cesta k úspěchu ale nebyla jednoduchá. Její povídky různé časopisy zpravidla odmítaly, stejně se vedlo i několika prvním rukopisům většího rozsahu.

Skutečný průlom přišel v okamžiku, kdy ho již sama možná nečekala. V 31 letech se jí v roce 1921, na třetí pokus a po úpravě závěru, podařilo vydat první román, Záhada na zámku Styles. Přivedla v něm na svět detektiva Poirota, pro kterého našla inspiraci během válečných let, kdy v Británii skutečně pobývali Belgičané prchající před německou okupací. Detektiv Poirot hned v prvním příběhu přepsal pravidla detektivního žánru a především své autorce otevřel dveře k zajištěnému odbytu mnoha ještě úspěšnějších pokračování.