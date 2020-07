Madonna dostala od Rusů pokutu milion dolarů, nikdy ji nezaplatila | E15.cz

Po osmi letech od památného koncertu Madonny v ruském Petrohradě zveřejnila popová hvězda konečnou výši pokuty, kterou od ruských úřadů dostala za to, že na koncertě vyjádřila podporu tamní LGBT komunitě. V Petrohradě tehdy platily přísné zákony potírající práva homosexuálů. A nebyla to žádná směšná částka. Původně se psalo o pokutě 17 tisíc dolarů, podle Madonny to byl ale rovný milion dolarů, napsal hudební server NME.com .

„Je to osm let, co jsem na koncertě v Petrohradě učinila prohlášení (na podporu práv LGBT menšin). Dostala jsem za to od tamní vlády pokutu milion dolarů... Nikdy jsem ji nezaplatila,“ uvedla Madonna na Twitteru v příspěvku, ve kterém zveřejnila i video s dotyčným osm let starým prohlášením.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc — Madonna (@Madonna) July 20, 2020

„Chci vám říct, že gay komunita, tady i po celém světě, má stejná práva jako kdokoliv jiný, stejné právo na to, aby s ní bylo jednáno důstojně, s respektem, tolerancí, soucitem, s láskou,“ řekla tehdy desítkám tisíc návštěvníků koncertu, který se uskutečnil 9. srpna 2012 v petrohradské SKK Areně.

Tehdejší koncert byl součástí celosvětového turné ke dvanáctému studiovému albu Madonny nazvaného MDNA, které vyšlo v březnu 2012. Album se umístilo na prvních příčkách hitparád v řadě zemí.

Úspěšné bylo i samotné turné, během něhož vystoupila v 65 městech a lístky na 72 jejích koncertů si koupilo více než 1,6 milionu fanoušků. Turné podle magazínu Billboard vydělalo úctyhodných 228 milionů dolarů a bylo nejvíce výdělečným ze všech koncertních turné, která se v roce 2012 uskutečnila.