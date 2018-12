Máme čas zaměřit se na zákaznický servis, říká provozovatel franšízy značek Sklizeno a Fruitisimo | E15.cz

Co vás přivedlo k rozhodnutí stát se franšízantem dvou značek?

S manželkou chceme dělat práci, která nás baví a má smysl. Ze zkušenosti z naší první prodejny pod franšízou Fruitisima víme, že naprostá většina zákazníků jsou lidé, kteří se o sebe starají, přistupují k životu optimisticky a je proto radost takové lidi obsluhovat. Idea spojení juice baru a prodejny farmářských produktů nám přišla lákavá. Lidi dnes hodně zajímá, co konzumují. Sklizeno má širokou nabídku kvalitních produktů od českých farmářů, koupíte u nás produkty, které jinde neseženete. Obě značky mají u zákazníků dobrou pověst, a tak se obě prodejny navzájem podporují a přitahují nové zákazníky.

Chcete dále rozvíjet své podnikatelské aktivity tímto směrem?

Ano, plánujeme otevřít i další prodejny, protože můžeme zužitkovat, co jsme se naučili. Každé další otevření prodejny je pro nás tak snazší a také levnější, můžeme totiž současné zdroje rozdělit do více aktivit.

Jak dlouho jste otevření dvojité franšízy připravovali?

Otevření předcházelo mnoho hodin plánování a jednání s poskytovateli licencí, tedy Sklizenem a Fruitisimem. Společně jsme připravovali byznys plán, který vycházel ze zkušeností obou značek v podobných lokalitách. Bylo zajímavé sledovat, jaké všechny klíčové ukazatele výkonnosti naši partneři sledují a jak do detailu se dá dnes plánovat. Po sestavení byznys plánu jsme se dostali k promýšlení dispozic a stavbě prodejny. Realizaci jsme nechali plně na Sklizenu a Fruitisimu, protože se stavbou prodejen nemáme velké zkušenosti. Schvalovali jsme jen dílčí rozpočty.

Během této doby jsme procházeli školením a věnovali se sestavování týmu. Správný výběr zaměstnanců je to nejdůležitější, to jsme se naučili již v předchozích projektech, proto jsme to nepodcenili a myslím, že se nám povedlo vybrat dobré lidi. Sami také můžeme pracovat na jednotlivých pozicích, i když to nebyla podmínka. Ale dává vám to jistotu, že poznáte, zda všichni dělají správně to, co mají.

Jak byste zhodnotil své dosavadní zkušenosti s podnikáním na bázi franšízingu?

S Fruitisimem máme již rok zkušenost z jiného projektu, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Sklizeno je plochou a sortimentem o mnoho větší, takže jsme měli obavy, jak zvládneme řízení zásob, orientaci v sortimentu a podobně. Naštěstí franšízová spolupráce je postavena na tom, že vás značka vyškolí a připraví, abyste to zvládli.

Je franšízing dobrá investice?

Dříve jsem si myslel, že je to práce pro jedince, co na prodejně tráví všechen svůj čas. Dnes s tím, jak se nám podnikání rozvíjí, to vidím jako investici do jednotlivých projektů. Díky tomu, že máte od franšízora půjčenou značku a jeho marketingovou podporu, získáváte čas zaměřit se na zákaznický servis a z potenciálu prodejny dostat maximum. To se pak dá dobře replikovat na dalších prodejnách.

Co byste poradili těm, kteří přemýšlejí, zda začít podnikat na bázi franšízingu?

Je důležité mít jasnou vizi, čeho chcete dosáhnout. Sehnat si všechny informace a udělat si byznys plán, který počítá i s variantou, že ne vše půjde od začátku hladce.