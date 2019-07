Manifesto se rozšířilo na Smíchov, na slavností otevření se stály fronty | E15.cz

Smíchovský Manifesto Market leží u Národního domu, kde na Náměstí 14. října dočasně nahradil parkoviště. Za zelenou bránou se zde schovává prostor, v němž našlo útočiště hned několik gastropodniků.

„Kdyby tady nebylo tolik lidí a asi čtyřicet stupňů, bylo by to lepší. Ale jinak je to tu krásné,“ popsali své dojmy první návštěvníci. Většina z oslovených návštěvníků už minimálně jednou byla na Florenci a na Smíchov zamířili ze zvědavosti. Ve srovnání s Manifestem na Florenci je v tom smíchovském podle nich méně turistů, a působí proto více komunitně.

Newyorský architekt po Florenci oživí Smíchov. Další Manifesto zaplní prázdný dvůr

V nových prostorách je spousta zeleně a také vodní brouzdaliště, o které v parném večeru panoval velký zájem. Součástí velkého zahájení bylo i hudební vystoupení Žofie Dařbujánové s jejím projektem „Zofie Dares“.