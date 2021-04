Měsíc duben si spojujeme s ochranou planety. Slaví ho i nadnárodní řetězce fastfoodu. Oprávněně? | E15.cz

Zní to jako protimluv? Ne nezbytně. S problematikou nadměrné produkce odpadu se potýkají nejen výrobci rychloobrátkového zboží, ale i řetězce restaurací s rychlým občerstvením. Ze stejného důvodu se však tito giganti mohou rázem stát premianty ve třídění. McDonald's společně s Institutem cirkulární ekonomiky přináší výsledky analýzy třídění odpadu.

Firmy musí přemýšlet, kde skončí jejich odpad

Zatímco v domácnosti považujeme třídění odpadu za každodenní rutinu, u velkých korporátů se nemusí jednat o samozřejmost. Co se děje s tunami kelímků, víček a příborů, nezřídka halí tajemství. Jako jeden z mála jídelních řetězců zveřejňuje přesná data McDonald's, který třídí už 21 let. V rámci dlouhodobého projektu pro udržitelnost si nechal vypracovat analýzu odpadového hospodářství od Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (dále jen INCIEN), který zhodnotil jeho efektivitu třídění odpadů. Po konzultaci s INCIEN byla analýza provedena v nejvytíženější restauraci McDonald's na Václavském náměstí. Analýza bude sloužit jako podklad pro další možná strategická rozhodnutí řetězce, aby ještě více zefektivnil nejen proces třídění odpadů v restauracích, ale i vyhodnocování navazujících kroků v rámci odpadového hospodářství ve spolupráci právě s INCIEN.

„Lidé chodí do McDonald's jednoduše pro jídlo, které jim chutná. Nechceme na zákazníky přenášet odpovědnost za chování naší společnosti, a tak děláme všechno pro to, aby byl zážitek z návštěvy restaurace pro zákazníky co nejpříjemnější. Také proto za ně třídíme už od roku 2000 odpad,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR pro McDonald's ČR a SR.

Autor: Reklamní společnost McDonalds s.r.o.

Směsný odpad, strašák firem, obcí i restaurací

Největší část vyhozeného odpadu představuje, dle společnosti Marius Pedersen, která pro McDonald's zajišťuje svoz odpadů, poměrně nepřekvapivě ten směsný (51 procent). Podle INCIEN se jedná o obvyklý jev, který se dá pozorovat jak ve firmách, tak ve společnosti jako takové (české obce vykazují až 46 procent směsného odpadu). Co ale stojí za pozornost, je fakt, že McDonald's díky vlastnímu třídění v rámci poboček umožňuje, aby z 51 procent směsného odpadu, za současného stavu české odpadové infrastruktury, bylo 39 % energeticky využito a pouhých 12 % bylo odesláno na skládku.

Data společnosti INCIEN ukazují, že z 56 procent směsného odpadu ve firmách (společnosti, nákupní centra, hotely atd.) na skládce končí drtivá většina (tedy 51 procent celkového odpadu). Obdobně jsou na tom i české obce. Smutným faktem zůstává, že kdyby byla vůle, ze směsného odpadu by se dalo vytřídit v průměru více než dvě třetiny.

Autor: Reklamní společnost McDonalds s.r.o.

Ročně se dá ušetřit přes sto tun plastu

Těžko si představit o jaké objemy se pak jedná celosvětově. Proto i relativně malý krok v rámci systémového opatření jedné společnosti znamená úlevu pro planetu. Když zůstaneme u zmiňovaného řetězce McDonald's v České republice – jen nahrazením plastových brček a kelímků u džusů a shaků papírovými se podařilo ročně zredukovat plastový odpad o 15, 1 tuny (brčka) a 54,3 tuny (kelímky). Zavedením dřevěných příborů se ušetří dalších 38 tun plastového odpadu. Sečteno a podtrženo se díky těmto pravidlům ročně v Česku předejde výrobě 107,4 tun plastu. A to je pro představu věž postavená ze slisovaných balíků plastových lahví bezmála vysoká jako 28 sedmipatrových paneláků.