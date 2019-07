Evropští turisté objevují Gruzii. Zájem Čechů nastartovala přímá letecká linka | E15.cz

Zatím jsou poměrně neznámé, ale zájem o ně začíná růst. Řeč je o zemích, které zatím většinu dovolenkám nenapadají mezi prvními, do budoucna by ale mohly zaznamenat výrazný růst popularity, a to nejen mezi dobrodruhy. V letním seriálu E15 představujeme destinace, které by se za několik let mohly stát běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří.

Českých turistů podle údajů gruzínského statistického úřadu přibývá. Údaje za posledních šest měsíců ukazují 28procentní nárůst oproti minulému roku. Celkem za poslední půlrok navštívilo Gruzii přes šest tisíc českých turistů.

„Důvodem je, že byly zavedeny přímé lety do Gruzie. Češi mají zájem o nové destinace, především o Kavkaz,” říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj bude vrcholem sezony začátek září, kdy Gruzii navštíví zhruba 2 500 tisíce Českých turistů.

Přímý let z Prahy s gruzínskou aerolinkou Georgian Airways trvá čtyři hodiny, lety s přestupem mohou trvat sedm až deset hodin. Pro vstup do Gruzie stačí občanský průkaz, vízum si je třeba pořídit až při pobytech delších než jeden rok. Cena letenek z Prahy se většinou pohybuje od pěti do deseti tisíc korun.

„V příštím roce by se mohl počet českých turistů v Gruzii zdvojnásobit, protože cestovní kanceláře jsou této zemi více otevřené,” předpovídá Papež. Zájezdy do Gruzie nyní nabízí například cestovní kancelář Adventura nebo nově i Čedok. Jezdí na ně nejčastěji Češi ve věkovém rozmezí od 40 do 60 let. „Mladší turisté navštěvují Gruzii spíše individuálně,” říká Petr Novotný, ředitel cestovní kanceláře Adventura.

Růst zájmu o Gruzii se netýká jen Čechů. Počet návštěvníků Gruziebez ohledu na národnost za rok 2018 meziročně stoupl o 9,8 procenta na 8,7 milionu. Největší podíl evropských turistů pochází z Ruska 20,9 procenta, na druhém místě jsou turisté ze sousedního Azerbajdžánu 19,8 procenta, Češi jsou podle statistiky na 13. místě, s počtem návštěvníků 13,5 tisíce vyplývá z údajů gruzínského statistického úřadu.

Výdaje cestovatelů během jejich návštěv v roce 2018 činily 7,9 miliardy gruzínských lar, tedy skoro miliardu korun, což je o 37,4 procent více než v předchozím roce.

Zájem turistů se odráží i na provozu místních letišť. Tři mezinárodní letiště Gruzie - Tbilisi, Kutaisi a Batumi - obsluhovala v lednu až květnu 2019 celkem 1,9 milionů cestujících, což je o 19 procent více než v loňském roce, napsal server Agenda.ge.

Příliv ruských turistů do Gruzie ale zřejmě do budoucna výrazně ochladne. Na povrch totiž nedávno opět vybublaly spory Moskvy a Tbilisi o nezávislost gruzínských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie. Ty Rusko uznává jako samostatné státy a má zde své vojenské posádky. V reakci na obnovené rozepře ruský prezident Vladimir Putin zakázal ruským aerolinkám od 8. července létat do Gruzie a gruzínské letadla naopak nesmí létat do Ruska. Silně tím utrpí především cestovní ruch.