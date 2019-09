SpaceX chystá zkušení let nového plavidla | E15.cz

SpaceX už kvůli plánovanému letu tento týden předala americké regulační agentuře potřebné dokumenty s požadavkem, aby mohla testovací let vykonat, napsal web TechCrunch. Test bude přitom pouhým předkrmem.

Krátce po první testu nového prototypu by měl následovat i první orbitální let (nad 100 kilometrů). Musk zároveň slíbil, že 28. září zveřejní zaktualizované plány a cíle kolem celého vesmírného programu lodi Starship.

Ve svém oboru je společnost SpaceX známa pro své agresivní časové plány. U vesmírné lodi Starship například doufá, že zahájí svůj první komerční let už v roce 2021.

Starship je nová generace vesmírných plavidel společnosti SpaceX. Loď je navržena tak, aby mohla být nejen opakovaně použitelná, ale aby měla i co nejdelší životnost a byla schopná sloužit i ve vzdálenější budoucnosti. Starship je zároveň lodí, která se má podílet na kolonizaci Marsu.

Aiming for 20km flight in Oct & orbit attempt shortly thereafter. Starship update will be on Sept 28th, anniversary of SpaceX reaching orbit. Starship Mk 1 will be fully assembled by that time.