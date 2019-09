Faency Fries expanduje do dalších měst | E15.cz

V gastronomickém byznysu se dá uspět i se zdánlivě banálním nápadem - hranolkárnou. První otevřeli René Müller a Jan Haščák před třemi roky v Ostravě. V současnosti má Faency Fries dvanáct poboček v Česku, jednu na Slovensku a jednu dokonce v Jižní Koreji. V nejbližších dnech se má síť provozen rozrůst do Zlína, v létě mezitím expandovala do Českých Budějovic a Hradce Králové.

"Čtyři – v Ostravě, Olomouci, Brně a Praze – provozujeme sami. Ty další jsou naše franšízy,“ přibližuje pro E15 jeden ze společníků Faency Fries René Müller.

Koncept dodávají na klíč v řádech desítek tisíc korun. Z návodu se má zájemce dozvědět nejenom to, jak usmažit chutné hranolky či zařídit interiér, ale i čím vytřít po zavření podlahu. „Chtěli jsme to napsat tak, aby to pochopil každý, a to i laik, který nemá s gastrobyznysem co do činění,“ tvrdí Müller.

Zařízení bistra na hranolky podle něj vyjde od půl milionu do milionu korun. Zhruba tak dvacet procent z celkové částky se musí vynaložit na vzduchotechniku, zařízení interiéru a kuchyně spolkne dalších 40 procent investic. Návratnost investice se podle Müllera nedá přesněji odhadnout. Zaleží prý hlavně na místě, kde se hranolkárna otevírá. Někde to mohou být tři, jinde 12 měsíců.

Hranolky Faency Fries se vyrábí vždy z českých nebo moravských brambor a smaží na řepkovém oleji lisovaném v tuzemsku. Místo tradičního kečupu nebo majonézy dvojice fastfoodovou klasiku vyladila takzvanými dipy podle vlastní receptury.

Od rychlého občerstvení se snaží odlišit i servisem. „Chceme našim zákazníkům zprostředkovat co nejlepší zážitek. Důležitý je nejenom interiér, ale i hudba a vysoká kvalita obsluhy,“ vysvětluje Müller.

