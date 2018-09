Nedostatek ajťáků nutí personalisty inovovat | E15.cz

Informační technologie patří k těm vysněným oborům, u kterých je nadbytek volných pracovních míst zajištěn na několik let dopředu. Podle personální společnosti Devire nyní českým firmám chybí zhruba dvacet tisíc IT specialistů a rozdíl mezi nabízenými pozicemi a počtem vývojářů bude nadále narůstat.

Firmy v oboru, které kvůli nedostatku pracovních sil musejí odmítat zakázky, tak začínají být pomalu zoufalé. Rozjíždějí proto náborové kampaně a snaží se co nejvíce přizpůsobovat potřebám potenciálních i stávajících zaměstnanců.

Mnoho firem proto zavedlo možnost pracovat z domova. Finská firma Tieto, která poskytuje komplexní IT služby, se ale rozhodla jít novou, střední cestou. Ke svým dvěma centrálním kancelářím v Brně a Ostravě se chystá přiřadit několik menších týmů ve středně velkých městech.

„Nový koncept umožňuje podílet se na inovativních projektech v rodných městech vývojářů a zároveň být v kontaktu s několikačlennou skupinou spolupracovníků, ale i na dálku s naším sídlem,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Tieto Czech Petr Lukasík. Konkrétní města, kde budou umístěny minikanceláře, firma určí na základě toho, kde bude náborová kampaň nejúspěšnější.

Tieto, která poskytuje IT služby převážně pro skandinávský trh, ale není jedinou firmou, která řeší problém s nedostatkem vývojářů. Internetová služba Techloop si na tom v Česku dokonce založila byznys. Zakladatelé služby Paul Cooper a Andrew Elliott se snaží nabírání IT specialistů přizpůsobit tomu, že tito pracovníci tolik nevyžadují osobní kontakt, díky čemuž může nábor včetně pohovorů probíhat v on-line prostředí. Proces navíc zrychluje i to, že vývojáři mají na stránkách služby profil se svými preferencemi, kam firmy posílají nabízené pozice i s přibližným finančním ohodnocením. A to hned při prvním kontaktu, jak stojí v pravidlech Techloopu.

Službu, která byla původně představena jen pro český trh, dnes využívá zhruba 35 tisíc vývojářů včetně těch na Slovensku, v Maďarsku, Nizozemsku i Švédsku.